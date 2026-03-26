Adrian Porumboiu, atac direct la Răzvan Burleanu, după ratarea calificării la CM 2026: „Nu ți-e rușine, porcovane?”

Naționala de fotbal a României a ratat la Istanbul și ultima șansă de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, după ce a fost învinsă cu scorul de 1-0 de Turcia.
Jocul selecționatei antrenate de Vicenzo Montella nu l-a impresionat pe Adrian Porumboiu, care nu a ratat ocazia de a-l critica pe șeful Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.
Adrian Porumboiu nu l-a menajat pe Răzvan Burleanu
Drumul către Cupa Mondială de anul acesta s-a oprit pentru naționala lui Mircea Lucescu la Istanbul, acolo unde golul marcat de Kadioglu a risipit toate șansele ca România să ajungă la un turneu final mondial după o pauză de 28 de ani.
Adrian Porumboiu nu a fost impresionat de forța selecționatei turce și a avut un discurs dur la adresa președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.
„Păcat, păcat. Turcia nu a fost o forță, cu toată valoarea ei de piață de sute de milioane. Nu a fost să fie. Poate cu puțină șansă… Turcii au tras de timp, cu o posesie negativă. Păcat. Nu ne-am prezentat în așa fel încât să le punem mari probleme. Am avut ocazii, am avut acea bară. Ne încearcă neputința. Așa a fost să fie.
Când te duci, ca Federație, cu o conducere aleasă fraudulos, nu ai ce să faci. Ăsta e fotbalul, asta e țara. Cei care conduc destinele fotbalului românesc nu au niciun fel de respect. E păcat de speranțele atâtor români. Dar nu poți cu împăiații ăia care s-au pus singuri acolo. Vrem să batem Turcia, care e mai organizată decât noi? Nu e nimic nedrept!”.
„Nu puteam să nu vorbim și de Burleanu după acest meci”
„Dacă ‘Burlică’ rămâne mai departe și își ia mandatele când vrea… Parcă e un magazin cu autoservire. Face ce vrea. Dă voie cui vrea să vorbească. Noi vrem să mergem la Mondial? Mai bine stăm dracului acasă. O să meargă înaintea noastră și Papua Noua Guinee. Nimeni nu spune nimic, nimeni nu face nimic. Pune, mă, 10 mandate!
Adunarea Generală e tot Burleanu. Le dă ălora o masă și o minge și aia e. Trebuie să ai etichetă… E păcat. Era o șansă. Nu am prins Turcia în cea mai bună zi. Să nu uităm că echipa asta a luat 6 de la Spania. Noi am avut un portar foarte bun. De departe e remarcatul meciului. Am avut o speranță.
Acum mergem mai departe. Ne mai duce Burleanu cu o păcăleală. Auzi, ‘Dacă vrea Adunarea Generală…’. Nu ți-e rușine, porcovane? Nu tu ești acolo? Mă rog… Nu puteam să nu vorbim și de Burleanu după acest meci”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.
