Alexandru Mitriță, apărat după retragerea de la națională: „Nea Mircea a greșit. Alții nu joacă nimic, tot sunt pe teren” - Antena Sport

Alexandru Mitriță, apărat după retragerea de la națională: „Nea Mircea a greșit. Alții nu joacă nimic, tot sunt pe teren”

Publicat: 24 septembrie 2025, 16:28

Alexandru Mitriță, la națională/ Profimedia

Alexandru Mitriță a fost apărat de Marcel Răducanu, după ce a luat decizia de a se retrage de la echipa națională. Fostul internațional îi înțelege supărarea mijlocașului de 30 de ani de la Zhejiang.  

Răducanu a declarat că Mircea Lucescu a greșit în privința lui Alexandru Mitriță. La ultima acțiune a naționalei, mijlocașul a fost convocat din China, însă a jucat doar 17 minute în amicalul cu Canada. În remiza cu Cipru, scor 2-2, el a fost rezervă neutilizată. 

Alexandru Mitriță, apărat după retragerea de la națională 

Marcel Răducanu a analizat situația de la națională și a subliniat că nu toți jucătorii fac fază defensivă, și totuși sunt titulari. El i-a atacat pe Răzvan Marin și pe Marius Marin, în contextul în care Mircea Lucescu s-a plâns că Alexandru Mitriță nu făcea faza defensivă. 

Mitriță este un jucător foarte bun, care merita să joace. Eu zic că nu ne puteam permite să nu-l folosim. După părerea mea, bineînțeles că nea Mircea Lucescu a greșit! Doar îl știa de la Craiova, unde a fost cel mai bun. Știa că e mai dificil, că poate să facă probleme dacă nu joacă. 

Atunci de ce-l mai chemi tocmai din China, dacă tot nu aveai de gând să joci cu el?! Alții nu joacă nimic, dar văd că tot sunt pe teren. Înțeleg că i-a reproșat lui Mitriță că nu face faza defensivă. Dar alții, d-alde cei doi Marini, ce fază fac? 

Că tot Stanciu trebuie să recupereze, să dea și pase de gol, să tragă și la poartă. Da, poate că Mitriță nu se apără, dar și când are mingea, îți scoate din joc doi adversari. Are tupeu fotbalistic, intră în ei, în careu, scoate un penalty, finalizează. 

Nu avem mulți ca el. Dar Mitriță are nevoie de jocuri, nu să-l bagi 10 minute. Ce să facă, să dea trei goluri?! Nu, e un jucător care trebuie să fie acceptat așa cum e, fiindcă poate face ce alții nu pot. 

Le are pe toate. Și aveam nevoie de el, mai ales acum, cu Austria. 

Eu zic că toți au greșit dacă s-a ajuns aici, nu doar Mircea Lucescu. Eu l-am susținut mereu pe nea Mircea, e un antrenor mare, cu rezultate, cu nume, dar la meciul cu Cipru nu l-am înțeles”, a declarat Marcel Răducanu, conform gsp.ro. 

Alexandru Mitriţă a bifat în total 25 de meciuri la echipa naţională, pe parcursul a şapte ani. El a reuşit să marcheze patru goluri şi a debutat în martie 2018, într-un meci amical cu Israel. 

1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 3 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 4 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 5 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 6 EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia
