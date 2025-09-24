Alexandru Mitriță, apărat după retragerea de la națională: „Nea Mircea a greșit. Alții nu joacă nimic, tot sunt pe teren” - Antena Sport

Alexandru Mitriță a fost apărat de Marcel Răducanu, după ce a luat decizia de a se retrage de la echipa națională. Fostul internațional îi înțelege supărarea mijlocașului de 30 de ani de la Zhejiang.

Răducanu a declarat că Mircea Lucescu a greșit în privința lui Alexandru Mitriță. La ultima acțiune a naționalei, mijlocașul a fost convocat din China, însă a jucat doar 17 minute în amicalul cu Canada. În remiza cu Cipru, scor 2-2, el a fost rezervă neutilizată.

Alexandru Mitriță, apărat după retragerea de la națională

Marcel Răducanu a analizat situația de la națională și a subliniat că nu toți jucătorii fac fază defensivă, și totuși sunt titulari. El i-a atacat pe Răzvan Marin și pe Marius Marin, în contextul în care Mircea Lucescu s-a plâns că Alexandru Mitriță nu făcea faza defensivă.

„Mitriță este un jucător foarte bun, care merita să joace. Eu zic că nu ne puteam permite să nu-l folosim. După părerea mea, bineînțeles că nea Mircea Lucescu a greșit! Doar îl știa de la Craiova, unde a fost cel mai bun. Știa că e mai dificil, că poate să facă probleme dacă nu joacă.

Atunci de ce-l mai chemi tocmai din China, dacă tot nu aveai de gând să joci cu el?! Alții nu joacă nimic, dar văd că tot sunt pe teren. Înțeleg că i-a reproșat lui Mitriță că nu face faza defensivă. Dar alții, d-alde cei doi Marini, ce fază fac?