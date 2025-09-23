Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului - Antena Sport

Alexandru Mitriţă i-a dat replica lui Mircea Lucescu, după retragerea de la naţională. Mjlocaşul de 30 de ani a decis să nu mai joace pentru România, deşi era inclus în lotul lărgit pentru partida cu Austria din octombrie.
La scurt timp după ce Alexandru Mitriţă şi-a anunţat decizia de a nu mai îmbrăca tricolorul, Mircea Lucescu a reacţionat. Selecţionerul l-a avertizat pe mijlocaş ca la un moment dat, va regreta decizia luată.
Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională
Alexandru Mitriţă a ţinut să-i răspundă lui Mircea Lucescu printr-o postare pe Instagram. El a făcut trimitere directă la mesajul pe care selecţionerul i l-a transmis: “Niciun regret în viață. Doar lecții învățate”, a transmis mijlocaşul lui Zhejiang.
Alexandru Mitriţă a bifat în total 25 de meciuri la echipa naţională, pe parcursul a şapte ani. El a reuşit să marcheze patru goluri şi a debutat în martie 2018, într-un meci amical cu Israel.
“(n.r. Sunteți dezamăgit?) Nu acest lucru are importanță. A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete”, a spus Mircea Lucescu, citat de golazo.ro.
Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională
Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României. Atacantul de 30 de ani de la Zhejiang FC a făcut anunţul printr-un mesaj oferit prin intermediul frf.ro. El se afla pe lista lărgită anunţată de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova şi Austria.
“După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.
Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii. Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.
Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele. E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.
Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie. Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine”, a transmis Alexandru Mitriţă.
