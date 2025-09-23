Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului - Antena Sport

Alexandru Mitriţă i-a dat replica lui Mircea Lucescu, după retragerea de la naţională. Mjlocaşul de 30 de ani a decis să nu mai joace pentru România, deşi era inclus în lotul lărgit pentru partida cu Austria din octombrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La scurt timp după ce Alexandru Mitriţă şi-a anunţat decizia de a nu mai îmbrăca tricolorul, Mircea Lucescu a reacţionat. Selecţionerul l-a avertizat pe mijlocaş ca la un moment dat, va regreta decizia luată.

Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională

Alexandru Mitriţă a ţinut să-i răspundă lui Mircea Lucescu printr-o postare pe Instagram. El a făcut trimitere directă la mesajul pe care selecţionerul i l-a transmis: “Niciun regret în viață. Doar lecții învățate”, a transmis mijlocaşul lui Zhejiang.

Alexandru Mitriţă a bifat în total 25 de meciuri la echipa naţională, pe parcursul a şapte ani. El a reuşit să marcheze patru goluri şi a debutat în martie 2018, într-un meci amical cu Israel.

“(n.r. Sunteți dezamăgit?) Nu acest lucru are importanță. A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete”, a spus Mircea Lucescu, citat de golazo.ro.