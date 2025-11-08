Basarab Panduru, contrariat de decizia lui Mircea Lucescu: "Nu mai înţelege nimic omul". A alcătuit echipa ideală a României - Antena Sport

Basarab Panduru a fost surprins de faptul că Mircea Lucescu l-a convocat pe Louis Munteanu, pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino, ultimele din preliminariile World Cup 2026. Partida cu San Marino e marţi, 18 noiembrie, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Fostul internaţional român susţine că un jucător precum Louis Munteanu nu ştie ce să mai înţeleagă, după evenimentele care au avut loc în ultimul an. În perioada în care atacantul de 23 de ani marca pe bandă rulantă, el nu era chemat de “Il Luce” la naţionala de seniori şi era lăsat la U21.
Basarab Panduru, contrariat de decizia lui Mircea Lucescu: “Nu mai înţelege nimic omul”
Acum, când Louis Munteanu nu este deloc în formă din cauza accidentărilor, atacantul formaţiei din Gruia, este convocat fără probleme de Mircea Lucescu.
Chiar şi în aceste condiţii, cu Munteanu la lot, Basarab Panduru susţine că România trebuie să joace cu Daniel Bîrligea din primul minut cu Bosnia:
“Nu mă așteptam să-l convoace pe Louis Munteanu. Nu mai înțelege nimic omul. Când a dat o sută de mii de goluri, l-a trimis în Portugalia să facă mii de kilometri ca să joace o repriză acolo. L-a luat pe Alibec.
Acum nu joacă la CFR, nu e în lot din cauza accidentărilor. Ce să mai înțeleagă? Nu cred că mai înțelege nimic. Când era în formă și merita, nu… dar acum, da.
O să joace titular Bîrligea. Nu văd altfel. Dacă vii cu altcineva, nu cred că e ok. Nu ne permitem. Noi trebuie să avem jucători care au meciuri în picioare”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.
Echipa pe care România trebuie să o folosească, în opinia lui Basarab Panduru:
- I. Radu – Rațiu, Ghiță, Rus, Bancu – M. Marin, Dragomir, Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă.
