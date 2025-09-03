Bogdan Racoviţan, mesaj de luptă înaintea meciurilor naţionalei: "Vom face totul pentru calificare" - Antena Sport

Fundaşul Bogdan Racoviţan, revenit la echipa naţională de fotbal a României, după o accidentare suferită în luna august a anului trecut, a declarat într-un interviu, difuzat pe pagina de YouTube a Federaţiei Române de Fotbal, că selecţionata pregătită de Mircea Lucescu mai are şanse de calificare la Cupa Mondială din 2026, în ciuda startului mai slab din preliminarii.

România se va duela cu Canada, într-un meci amical. Partida se va disputa vineri, de la ora 21:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Bogdan Racoviţan, mesaj de luptă înaintea meciurilor naţionalei

“Mai avem şanse de calificare, deşi nu am început bine. Dar avem şanse şi vom face totul pentru această calificare. Vom da totul pe teren să câştigăm şi să mergem la Mondial.

M-am uitat ca un suporter la meciurile de până acum ale naţionalei, am fost alături de echipă. Am simţit că fac parte din lot şi voiam să trag tare să revin cât mai repede, asta mi-a dat cumva forţă să mă lupt în fiecare zi”, a declarat Racoviţan, pentru FRF TV.

El consideră naţionala a doua familie şi spune că a ţinut legătura cu membrii staff-ului tehnic în perioada în care a fost accidentat.