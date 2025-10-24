Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş!

Bogdan Stănescu Publicat: 24 octombrie 2025, 23:01

Zeljko Kopic / Profimedia Images

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a considerat egalul obţinut cu FC Argeş, în deplasare, drept unul echitabil. Kopic a subliniat că echipa lui a meritat să deschidă scorul, în urma jocului prestat în prima repriză. Totuşi, având în vedere că în repriza a doua Dinamo nu şi-a mai creat ocazii de gol, rezultatul i se pare unul corect.

Kopic i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi, vedetele “câinilor”, dar a precizat că totul a ţinut de tactică şi strategie, fiind mulţumit de evoluţia lor.

Zeljko Kopic, după FC Argeş – Dinamo 1-1: “Un rezultat corect”

“Dacă vorbim de repriza a doua, când Argeș s-a închis, au avut posesie (n.r: cei de la FC Argeş), da. În prima repriză am început foarte bine, am meritat acel 1-0. Până la gol FC Argeş nu a avut nimic.

În repriza a doua nu am avut nicio șansă, a fost un rezultat corect.

(n.r: Adversarul a înscris la prima şansă de gol) E fotbal, se mai întâmplă şi aşa la fotbal, să înscrie adversarul la prima ocazie. E greu să o învingi pe FC Argeş, e o echipă foarte bine organizată. Trebuie să ne apărăm mai bine în astfel de situaţii, nu avem voie să primim goluri uşoare.

(n.r: I-aţi schimbat şi pe Cîrjan şi pe Musi) Au fost ok. Argeşul a jucat cu mingi lungi şi apoi veneau cu presiunea peste noi. Trebuia să creăm spaţii între linii. Apreciez munca tuturor şi trebuie să le dau şanse şi altora să joace.

Mai avem de jucat mai mult de jumătate din sezonul regular. Trebuie să fim stabili, să adunăm puncte. Nu e momentul să ne uităm în clasament la un punct în plus sau în minus faţă de alte adversare”, a declarat Zeljko Kopic pentru digisport.ro după FC Argeş – Dinamo 1-1.

FC Argeş – Dinamo 1-1

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 14-a din Liga 1.

Alexandru Musi a înscris în minutul 5, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Tot Dinamo a lovit bara, în minutul 24, prin Mărginean, pentru ca în minutul 35 Boateng să deschidă scorul cu o lovitură de cap. După numai cinci minute Robert Moldoveanu a egalat pentru piteşteni, cu un şut care a fost deviat în plasă de Stoinov. Repriza secundă nu a mai adus faze importante de poartă şi tabela a rămas neschimbată. FC Argeş – Dinamo s-a terminat 1-1.

Cele două echipe au acelaşi număr de puncte, 24. Dinamo e a patra în ierarhie, iar FC Argeş a cincea.

FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Raţă, Rober Sierra, Blagaic (Seto 69) – Caio Martins (Brobbey Luckasen 83), Ricardo Matos (Bettaieb 63), R. Moldoveanu (Y. Pîru 69). ANTRENOR: Bogdan Andone

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Kyriakou 67), C. Cîrjan (Cr. Mihai 77) – D. Armostrong (Milanov67), Perica (Alberto Soro 85), Al. Musi (Al. Pop 77). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Caio Martins 10, Ricardo Matos 54, Oancea 79 / Mărginean 18

Arbitri: Florin Andrei – Laszlo-Imre Bucsi,  Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Ionuţ Coza – Cosmin Vatamanu

