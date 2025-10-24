Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! - Antena Sport

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a considerat egalul obţinut cu FC Argeş, în deplasare, drept unul echitabil. Kopic a subliniat că echipa lui a meritat să deschidă scorul, în urma jocului prestat în prima repriză. Totuşi, având în vedere că în repriza a doua Dinamo nu şi-a mai creat ocazii de gol, rezultatul i se pare unul corect.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kopic i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi, vedetele “câinilor”, dar a precizat că totul a ţinut de tactică şi strategie, fiind mulţumit de evoluţia lor.

Zeljko Kopic, după FC Argeş – Dinamo 1-1: “Un rezultat corect”

“Dacă vorbim de repriza a doua, când Argeș s-a închis, au avut posesie (n.r: cei de la FC Argeş), da. În prima repriză am început foarte bine, am meritat acel 1-0. Până la gol FC Argeş nu a avut nimic.

În repriza a doua nu am avut nicio șansă, a fost un rezultat corect.

(n.r: Adversarul a înscris la prima şansă de gol) E fotbal, se mai întâmplă şi aşa la fotbal, să înscrie adversarul la prima ocazie. E greu să o învingi pe FC Argeş, e o echipă foarte bine organizată. Trebuie să ne apărăm mai bine în astfel de situaţii, nu avem voie să primim goluri uşoare.