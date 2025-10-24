Reacţia lui Marius Niculae după ce Dennis Man a reuşit o "dublă" pentru PSV: "Poate să dea tonul cu Bosnia" - Antena Sport

Marius Niculae (44 de ani) l-a felicitat pe Dennis Man (27 de ani) pentru “dubla” reuşită în meciul PSV – Napoli 6-2 din Liga Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Site-ul de specialitate flashscore.ro i-a acordat nota 8.2 lui Dennis Man pentru prestaţia din partida cu campioana Italiei, cea mai mare a meciului. Dennis Man a fost declarat “omul meciului” în partida cu Napoli.

Marius Niculae, după “dubla” lui Dennis Man cu Napoli: “Mă bucur pentru el, nu era într-o stare foarte ok”

“(n.r: Dennis Man, cum ţi s-a părut?) Mă aşteptam să dea gol, dar nu două. Îl felicit pe această cale şi ne bucură pe toţi faptul că este într-o formă foarte bună. Avem nevoie de el în cea mai bună formă. Şi de restul jucătorilor, bineînţeles, pentru că ne aşteaptă un meci foarte important în Bosnia.

(n.r: Ce ţi-a plăcut mai mult la el, şutul de la distanţă sau devierea?) Şutul de la distanţă, că suntem obişnuiţi cu devieri şi driblinguri ale lui în zona aia. Cu şuturi de la distanţă mai puţin.

Şi în meciul cu Austria s-a văzut că este într-o formă foarte bună, poate să dea tonul unor acţiuni care să ne aducă gol sau goluri. Trebuie să câştigăm (n.r: cu Bosnia) şi atunci trebuie să marcăm. Este foarte bine pentru noi, e un lucru pozitiv pentru el că s-a adaptat foarte repede, deşi la început a avut ceva dificultăţi. Chiar după ce debutase, au fost meciurile naţionalei şi vorbeam cu el, nu era într-o stare foarte ok. Mă bucur pentru că el că a reuşit să confirme încrederea pe care i-au acordat-o cei de la PSV”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.