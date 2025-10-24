Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Marius Niculae după ce Dennis Man a reuşit o "dublă" pentru PSV: "Poate să dea tonul cu Bosnia" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Reacţia lui Marius Niculae după ce Dennis Man a reuşit o “dublă” pentru PSV: “Poate să dea tonul cu Bosnia”
EXCLUSIV

Reacţia lui Marius Niculae după ce Dennis Man a reuşit o “dublă” pentru PSV: “Poate să dea tonul cu Bosnia”

Publicat: 24 octombrie 2025, 17:08

Comentarii
Reacţia lui Marius Niculae după ce Dennis Man a reuşit o dublă pentru PSV: Poate să dea tonul cu Bosnia

Dennis Man, după unul din cele două goluri marcate cu Napoli / Profimedia Images

Marius Niculae (44 de ani) l-a felicitat pe Dennis Man (27 de ani) pentru “dubla” reuşită în meciul PSV – Napoli 6-2 din Liga Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Site-ul de specialitate flashscore.ro i-a acordat nota 8.2 lui Dennis Man pentru prestaţia din partida cu campioana Italiei, cea mai mare a meciului. Dennis Man a fost declarat “omul meciului” în partida cu Napoli.

Marius Niculae, după “dubla” lui Dennis Man cu Napoli: “Mă bucur pentru el, nu era într-o stare foarte ok”

(n.r: Dennis Man, cum ţi s-a părut?) Mă aşteptam să dea gol, dar nu două. Îl felicit pe această cale şi ne bucură pe toţi faptul că este într-o formă foarte bună. Avem nevoie de el în cea mai bună formă. Şi de restul jucătorilor, bineînţeles, pentru că ne aşteaptă un meci foarte important în Bosnia.

(n.r: Ce ţi-a plăcut mai mult la el, şutul de la distanţă sau devierea?) Şutul de la distanţă, că suntem obişnuiţi cu devieri şi driblinguri ale lui în zona aia. Cu şuturi de la distanţă mai puţin.

Şi în meciul cu Austria s-a văzut că este într-o formă foarte bună, poate să dea tonul unor acţiuni care să ne aducă gol sau goluri. Trebuie să câştigăm (n.r: cu Bosnia) şi atunci trebuie să marcăm. Este foarte bine pentru noi, e un lucru pozitiv pentru el că s-a adaptat foarte repede, deşi la început a avut ceva dificultăţi. Chiar după ce debutase, au fost meciurile naţionalei şi vorbeam cu el, nu era într-o stare foarte ok. Mă bucur pentru că el că a reuşit să confirme încrederea pe care i-au acordat-o cei de la PSV”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

Reclamă
Reclamă

A fost prima “dublă” pentru Dennis Man la PSV. El a mai reuşit un assist în meciul Excelsior – PSV 1-2 şi un gol şi un assist în victoria cu 4-0 a lui PSV, din deplasare, cu Zwolle.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Observator
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul”
Fanatik.ro
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul”
17:03
Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali: „Nu-l putem judeca pentru un joc. E un jucător excepțional”
16:36
FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele probabile
16:31
LeBron James apare în dosarul care a zguduit NBA! Cum a fost starul lui Lakers folosit de un prieten
16:26
Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut: “A ajuns star, nici nu conta. Am vrut să-l schimb în minutul 10”
16:15
Cristi Chivu, discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter: „Trebuie să mă justific? Așa mi s-a părut normal”
15:34
Probleme pentru România. Ungaria ne-a luat faţa în clasamentul coeficienților UEFA
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 6 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene