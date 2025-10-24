Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League

Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League

Bogdan Stănescu Publicat: 24 octombrie 2025, 17:55

Comentarii
Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League

Ionuţ Radu / Profimedia Images

Portarul titular al echipei naţionale, Ionuţ Andrei Radu (28 de ani), s-a impus la Celta Vigo. Radu a apărat poarta formaţiei spaniole şi în meciul Celta Vigo – Nice 2-1, din Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prestaţia lui Ionuţ Radu din meciul cu echipa franceză a fost lăudată de presa spaniolă.

Presa spaniolă, despre Ionuţ Radu, după Celta Vigo – Nice 2-1: “A devenit unul dintre liderii echipei”

“Andrei Radu a devenit unul dintre liderii echipei. Prin evoluția sa din meciul cu Nice a dat din nou siguranță și își continuă forma bună”, a scris publicaţia spaniolă Moi Celeste, apropiată de Celta Vigo.

Ionuţ Radu a fost notat cu 6.7 de flashscore.ro şi cu 7.2 de sofascore.ro pentru evoluţia lui din partida cu Nice.

Ionuţ Radu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3.5 milioane de euro. Spaniolii de la Celta Vigo l-au adus în această vară ca jucător liber de contract, după ce portarul naţionalei s-a despărţit de Venezia. Formaţia italiană a retrogradat în Serie B.

Reclamă
Reclamă

Radu a mai evoluat la Inter, Genoa, Parma, Cremonese, Auxerre sau Bournemouth. Cea mai ridicată cotă de piaţă a lui Ionuţ Radu a fost atinsă în vara lui 2019, atunci când transfermarkt.com îl evalua la 15 milioane de euro. Inter i-a plătit în vara lui 2019 lui Genoa 11.5 milioane de euro pentru a-l transfera.

În partida Celta Vigo – Girona 1-1, din campionat, Ionuţ Radu a fost omul meciului. Flashscore.ro i-a acordat nota 7.9 pentru prestaţia din acel meci.

Răsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatoriRăsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatori
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Observator
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
Fanatik.ro
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
19:51
Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico
19:48
Rijeka – Sparta Praga 1-0. Meciul, reluat din repriza a doua după ce a fost întrerupt joi din pricina vremii
19:32
Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90
19:14
Obiceiurile speciale ale lui Erling Haaland: „Oamenii văd mereu meciurile și golurile, dar nu și partea asta”
19:08
EXCLUSIVMarius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce “câinii” au fost învinşi de Rapid: “E mai bine pentru Dinamo”
18:51
EXCLUSIV“Putem să batem Bosnia?” Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 6 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene