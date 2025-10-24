Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League - Antena Sport

Portarul titular al echipei naţionale, Ionuţ Andrei Radu (28 de ani), s-a impus la Celta Vigo. Radu a apărat poarta formaţiei spaniole şi în meciul Celta Vigo – Nice 2-1, din Europa League.

Prestaţia lui Ionuţ Radu din meciul cu echipa franceză a fost lăudată de presa spaniolă.

Presa spaniolă, despre Ionuţ Radu, după Celta Vigo – Nice 2-1: “A devenit unul dintre liderii echipei”

“Andrei Radu a devenit unul dintre liderii echipei. Prin evoluția sa din meciul cu Nice a dat din nou siguranță și își continuă forma bună”, a scris publicaţia spaniolă Moi Celeste, apropiată de Celta Vigo.

Ionuţ Radu a fost notat cu 6.7 de flashscore.ro şi cu 7.2 de sofascore.ro pentru evoluţia lui din partida cu Nice.

Ionuţ Radu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3.5 milioane de euro. Spaniolii de la Celta Vigo l-au adus în această vară ca jucător liber de contract, după ce portarul naţionalei s-a despărţit de Venezia. Formaţia italiană a retrogradat în Serie B.