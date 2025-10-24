Condiția pusă de englezi pentru ca Radu Drăgușin să evolueze în Bosnia - România. De ce trebuie să țină cont Mircea Lucescu - Antena Sport

S-a aflat condiția pusă de englezi pentru ca Radu Drăgușin să poată evolua în meciul României cu Bosnia. Fundașul de 23 de ani al lui Tottenham a fost trecut de Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru meciurile de luna viitoare.

Radu Drăgușin nu a revenit încă pe teren la Tottenham, după accidentarea gravă de la finalul lunii ianuarie. El a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și a avut nevoie de operație.

Condiția pusă de englezi pentru ca Radu Drăgușin să evolueze în Bosnia – România

Radu Drăgușin se apropie însă de revenirea pe teren, motiv pentru care ar putea fi inclus și în lotul final pentru partidele cu Bosnia și San Marino, din noiembrie.

Totuși, conform gsp.ro, englezii le-au pus o condiție celor din FRF pentru ca Radu Drăgușin să poată evolua la națională. Fundașul trebuie să evolueze în cel puțin un meci la Spurs, până la acțiunea „tricolorilor” de luna viitoare.

Dacă Drăgușin va bifa o partidă la Tottenham, Mircea Lucescu ar putea astfel să se bazeze pe serviciile lui la meciul „de foc” cu Bosnia, decisiv pentru o clasare pe locul secund în grupa preliminară.