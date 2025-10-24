Israelienii nu și-au luat gândul de la Lisav Eissat! Cum vor să îl deturneze pe fundașul României - Antena Sport

Închide meniul
Israelienii nu și-au luat gândul de la Lisav Eissat! Cum vor să îl deturneze pe fundașul României

Fotbal | Echipa naţională

Israelienii nu și-au luat gândul de la Lisav Eissat! Cum vor să îl deturneze pe fundașul României

Publicat: 24 octombrie 2025, 17:28

Israelienii nu și-au luat gândul de la Lisav Eissat! Cum vor să îl deturneze pe fundașul României

Lisav Eissat, după România - Moldova / Sport Pictures

Lisav Eissat a debutat la naționala României în meciul amical cu Moldova, din luna octombrie. Acum, el a fost convocat pe lista preliminară și pentru meciurile cu Bosnia și San Marino de către Mircea Lucescu, cel care a fost extrem de mulțumit de modul în care fundașul s-a prezentat la lot.

În vârstă de 20 de ani, Lisav Eissat s-a născut în Israel, din tată israelian și mamă româncă. În ciuda faptului că a evoluat la naționalele de juniori ale Israelului, Eissat a decis să joace pentru România la seniori.

Israel vrea să îl deturneze pe Lisav Eissat

Potrivit presei din “Țara Sfântă”, Federația Israeliană de Fotbal nu s-a împăcat deloc cu ideea că Lisav Eissat nu mai vrea să joace pentru Israel și ar încerca să facă tot posibilul ca tânărul de 20 de ani să se răzgândească.

“Deși anturajul lui Lisav Eissat susține că jucătorul va continua să joace pentru naționala României, iar acest subiect ar fi unul închis, Federația Israeliană de Fotbal este convinsă că încă mai poate face multe lucruri pe această temă”, au scris cei de la sport5.co.il.

Chiar o sursă din cadrul federației israeliene a confirmat acest lucru: “Chiar dacă șansa este una mică, trebuie să încercăm ca Lisav să joace pentru Israel. El este israelian, joacă la Maccabi Haifa și, chiar dacă a existat o problemă, trebuie să încercăm să o rezolvăm”.

Extrem de importante vor fi cele două meciuri ale României din luna noiembrie, cu Bosnia și San Marino (18 noiembrie, Antena 1 și AntenaPLAY). În cazul în care va mai disputa două meciuri pentru tricolori până când va împlini 21 de ani, adică în luna ianuarie, atunci nu va mai exista cale de întoarcere către naționala Israelului.

De asemenea, dacă nu va da curs convocărilor naționalei Israelului până la vârsta de 21 de ani, atunci Lisav Eissat va mai putea evolua doar pentru naționala României până la sfârșitul carierei, potrivit regulamentului FIFA.

