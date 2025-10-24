Israelienii nu și-au luat gândul de la Lisav Eissat! Cum vor să îl deturneze pe fundașul României - Antena Sport

Lisav Eissat a debutat la naționala României în meciul amical cu Moldova, din luna octombrie. Acum, el a fost convocat pe lista preliminară și pentru meciurile cu Bosnia și San Marino de către Mircea Lucescu, cel care a fost extrem de mulțumit de modul în care fundașul s-a prezentat la lot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În vârstă de 20 de ani, Lisav Eissat s-a născut în Israel, din tată israelian și mamă româncă. În ciuda faptului că a evoluat la naționalele de juniori ale Israelului, Eissat a decis să joace pentru România la seniori.

Israel vrea să îl deturneze pe Lisav Eissat

Potrivit presei din “Țara Sfântă”, Federația Israeliană de Fotbal nu s-a împăcat deloc cu ideea că Lisav Eissat nu mai vrea să joace pentru Israel și ar încerca să facă tot posibilul ca tânărul de 20 de ani să se răzgândească.

“Deși anturajul lui Lisav Eissat susține că jucătorul va continua să joace pentru naționala României, iar acest subiect ar fi unul închis, Federația Israeliană de Fotbal este convinsă că încă mai poate face multe lucruri pe această temă”, au scris cei de la sport5.co.il.

Chiar o sursă din cadrul federației israeliene a confirmat acest lucru: “Chiar dacă șansa este una mică, trebuie să încercăm ca Lisav să joace pentru Israel. El este israelian, joacă la Maccabi Haifa și, chiar dacă a existat o problemă, trebuie să încercăm să o rezolvăm”.