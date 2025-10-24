Laurenţiu Reghecampf a reuşit o performanţă importantă cu echipa lui! Şi-a îndeplinit obiectivul - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf (50 de ani) a dus-o pe Al Hilal Omdurman în Liga Campionilor Africii. Antrenorul român şi-a îndeplinit obiectivul pe care şi l-a asumat atunci când a preluat formaţia din Sudan.

După ce a învins-o în tur pe Kenya Police cu 1-0, în deplasare, Al Hilal Omdurman a obţinut o victorie, cu 3-1, şi acasă, în returul duelului cu formaţia ghaneză.

Reghecampf a dus-o pe Al Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii

În meciul retur, Adetunji a deschis scorul pentru formaţia antrenată de Laurenţiu Reghecampf. Oaspeţii au egalat în minutul 53, prin Zakayo. Adetunji a realizat “dubla” în minutul 64, iar Salem a înscris ultimul gol al meciului în minutul 90+11. Cu 4-1 la general în duelul cu Kenya Police, Al Hilal Omdurman merge în grupele Ligii Campionilor Africii, cea mai importantă competiţie intercluburi din Africa.

Tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor Africii va avea loc pe 12 noiembrie. Reghecampf va afla atunci echipele cu care Al Hilal Omdurman se va duela.

Lotul lui Al Hilal Omdurman este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.88 milioane de euro. Cel mai valoros jucător al formaţiei lui Reghecampf este atacantul nigerian Sunday Adetunji (27 de ani), care a şi reuşit o “dublă” în meciul Al Hilal Omdurman – Kenya Police 3-1. El este cotat la 600.000 de euro de către transfermarkt.com. Adetunji a fost transferat la echipa din Sudan în vara acestui an, de la formaţia kosovară FC Ballkani, în schimbul sumei de 750.000 de euro. La FC Ballkani au evoluat în trecut Ermal Krasniqi şi Albion Rrahmani, foştii jucători ai Rapidului, transferaţi la Sparta Praga.