Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Putem să batem Bosnia?" Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | “Putem să batem Bosnia?” Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei
EXCLUSIV

“Putem să batem Bosnia?” Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei

Publicat: 24 octombrie 2025, 18:51

Comentarii
Putem să batem Bosnia? Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei

Marius Niculae, într-un interviu pentru AntenaSport

Marius Niculae (44 de ani) e convins că România va aborda meciul cu Bosnia la victorie. Dacă vor reuşi să învingă Bosnia, tricolorii vor egala la puncte naţionala lui Dzeko.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest moment România e pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 15 puncte. Bosnia e pe 2, cu 13 puncte.

Marius Niculae: “Vom trata la victorie meciul cu Bosnia”

În tur, Bosnia ne-a învins la limită, cu 1-0. România vine după o victorie extraordinară, obţinută în prelungirile partidei, cu liderul Austria. Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei în minutul 90+5, cu o lovitură de cap, după o centrare excelentă a lui Ianis Hagi. România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

(n.r: Putem să batem Bosnia? Ne-ar ajuta mult locul 2) La cum îi cunosc eu pe băieţi, o să se gândească clar la victorie. Şi, bineînţeles, Mircea Lucescu, care are o mentalitate de învingător. Vom trata meciul la victorie”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

O victorie în Bosnia i-ar plasa pe tricolori într-o poziţie excelentă pentru ocuparea locului 2 în grupa H. Bosnia – România se joacă pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Tricolorii încheie grupa cu San Marino, pe 18 noiembrie, tot de la ora 21:45.

Reclamă
Reclamă

România are asigurată prezenţa la barajul pentru World Cup 2026, după ce şi-a câştigat grupa din Liga Naţiunilor. Clasarea pe locul 2 le-ar oferi tricolorilor adversare mai uşoare în drumul spre World Cup şi avantajul disputării meciurilor de baraj pe teren propriu.

România mai are, matematic, şanse şi la primul loc în grupă. Pentru acest lucru trebuie ca Austria să nu obţină mai mult de un punct din meciurile cu Cipru şi Bosnia, iar tricolorii să învingă Bosnia în deplasare şi să câştige la scor mare în ultimul meci, pe care îl vor juca împotriva lui San Marino.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi Campionatul Mondial din 2030.

Răsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatoriRăsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatori
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Observator
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
Fanatik.ro
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
19:58
Starul care i se poate alătura lui Cristi Chivu la Inter! Ofertă de aproape 60 de milioane de euro
19:51
Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico
19:48
Rijeka – Sparta Praga 1-0. Meciul, reluat din repriza a doua după ce a fost întrerupt joi din pricina vremii
19:32
Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90
19:14
Obiceiurile speciale ale lui Erling Haaland: „Oamenii văd mereu meciurile și golurile, dar nu și partea asta”
19:08
EXCLUSIVMarius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce “câinii” au fost învinşi de Rapid: “E mai bine pentru Dinamo”
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 6 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene