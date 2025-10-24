"Putem să batem Bosnia?" Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei - Antena Sport

Marius Niculae (44 de ani) e convins că România va aborda meciul cu Bosnia la victorie. Dacă vor reuşi să învingă Bosnia, tricolorii vor egala la puncte naţionala lui Dzeko.
În acest moment România e pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 15 puncte. Bosnia e pe 2, cu 13 puncte.
Marius Niculae: “Vom trata la victorie meciul cu Bosnia”
În tur, Bosnia ne-a învins la limită, cu 1-0. România vine după o victorie extraordinară, obţinută în prelungirile partidei, cu liderul Austria. Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei în minutul 90+5, cu o lovitură de cap, după o centrare excelentă a lui Ianis Hagi. România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
“(n.r: Putem să batem Bosnia? Ne-ar ajuta mult locul 2) La cum îi cunosc eu pe băieţi, o să se gândească clar la victorie. Şi, bineînţeles, Mircea Lucescu, care are o mentalitate de învingător. Vom trata meciul la victorie”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.
O victorie în Bosnia i-ar plasa pe tricolori într-o poziţie excelentă pentru ocuparea locului 2 în grupa H. Bosnia – România se joacă pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Tricolorii încheie grupa cu San Marino, pe 18 noiembrie, tot de la ora 21:45.
România are asigurată prezenţa la barajul pentru World Cup 2026, după ce şi-a câştigat grupa din Liga Naţiunilor. Clasarea pe locul 2 le-ar oferi tricolorilor adversare mai uşoare în drumul spre World Cup şi avantajul disputării meciurilor de baraj pe teren propriu.
România mai are, matematic, şanse şi la primul loc în grupă. Pentru acest lucru trebuie ca Austria să nu obţină mai mult de un punct din meciurile cu Cipru şi Bosnia, iar tricolorii să învingă Bosnia în deplasare şi să câştige la scor mare în ultimul meci, pe care îl vor juca împotriva lui San Marino.
Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi Campionatul Mondial din 2030.
