"Putem să batem Bosnia?" Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei - Antena Sport

Marius Niculae (44 de ani) e convins că România va aborda meciul cu Bosnia la victorie. Dacă vor reuşi să învingă Bosnia, tricolorii vor egala la puncte naţionala lui Dzeko.

În acest moment România e pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 15 puncte. Bosnia e pe 2, cu 13 puncte.

Marius Niculae: “Vom trata la victorie meciul cu Bosnia”

În tur, Bosnia ne-a învins la limită, cu 1-0. România vine după o victorie extraordinară, obţinută în prelungirile partidei, cu liderul Austria. Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei în minutul 90+5, cu o lovitură de cap, după o centrare excelentă a lui Ianis Hagi. România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

“(n.r: Putem să batem Bosnia? Ne-ar ajuta mult locul 2) La cum îi cunosc eu pe băieţi, o să se gândească clar la victorie. Şi, bineînţeles, Mircea Lucescu, care are o mentalitate de învingător. Vom trata meciul la victorie”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

O victorie în Bosnia i-ar plasa pe tricolori într-o poziţie excelentă pentru ocuparea locului 2 în grupa H. Bosnia – România se joacă pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Tricolorii încheie grupa cu San Marino, pe 18 noiembrie, tot de la ora 21:45.