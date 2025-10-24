Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Calificare în semifinale la Basel - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Calificare în semifinale la Basel

Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Calificare în semifinale la Basel

Publicat: 24 octombrie 2025, 23:04

Comentarii
Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Calificare în semifinale la Basel

Alexander Zverev/ Profimedia

Jannik Sinner (2 ATP) şi Alexander Zverev (3 ATP), s-au calificat vineri în semifinalele turneului ATP 500 de la Basel (Elveţia), dotat cu premii totale de 2.523.045 de euro, germanul asigurându-şi astfel şi prezenţa la Turneul Campionilor 2025. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italianul Sinner, principalul favorit, s-a impus, în sferturile de finală, în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, în faţa kazahului Aleksandr Bublik (16 ATP), după o partidă de o oră şi 20 de minute. 

Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor 

În penultimul act, Sinner îl va înfrunta pe australianul Alex De Minaur (7 ATP), al treilea favorit. 

Zverev, al doilea pe lista capilor de serie, a acces în semifinale beneficiind de forfaitul adversarului său din sferturi, olandezul Tallon Griekspoor (28 ATP). Odată cu calificarea în “careul de aşi”, Zverev şi-a asigurat şi prezenţa la Turneul Campionilor, care va avea loc la Torino (9-16 noiembrie), la care vor participa primii opt cei mai bine clasaţi jucători ao anului şi la care sunt deja calificaţi spaniolul Carlos Alcaraz, liderul ATP, şi Sinner. 

La Basel, în semifinale, germanul îl va înfrunta pe învingătorul din partida care-i opune pe francezul Corentin Moutet (36 ATP) şi italianul Lorenzo Musetti (8 ATP). 

Reclamă
Reclamă

Rezultate de vineri din sferturile de finală: 

  • Joao Fonseca (Brazilia) – Denis Shapovalov (Canada/N.9) 3-6, 6-3, 4-1 (abandon Shapovalov) 
  • Jaume Munar (Spania) – Felix Auger-Aliassime (Canada/N.5) 6-3, 0-0 (abandon Auger-Aliassime) 
  • Alexander Zverev (Germania/N.3) – Tallon Griekspoor (Olanda) (forfait Griekspoor) 
  • Jannik Sinner (Italia/N.1) – Aleksandr Bublik (Kazahstan/N.8) 6-4, 6-4 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Observator
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de transferuri lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de transferuri lui Gigi Becali
23:50
AC Milan, remiză chinuită cu Pisa pe San Siro. Marius Marin, rezervă neutilizată
23:41
Laurenţiu Reghecampf a reuşit o performanţă importantă cu echipa lui! Şi-a îndeplinit obiectivul
23:26
Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Nu renunți la Bellingham sau Mbappe”
23:17
Întrebat dacă se gândeşte la titlu după egalul cu Dinamo, Dani Coman a anunţat obiectivul echipei sale
23:01
Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş!
22:42
Reacţia lui Robert Moldoveanu după ce a marcat împotriva fostei sale echipe, Dinamo!
Vezi toate știrile
1 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 2 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” 3 VIDEOLeclerc, cel mai rapid în primul antrenament din MP al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 4 Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League 5 Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: “Se puteau aborda altfel lucrurile” 6 Mirel Rădoi l-a pus la zid pe Ștefan Baiaram, după ce l-a scos din lot: “Nu îi dau explicații. Trebuie să accepte”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene