Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Calificare în semifinale la Basel - Antena Sport

Jannik Sinner (2 ATP) şi Alexander Zverev (3 ATP), s-au calificat vineri în semifinalele turneului ATP 500 de la Basel (Elveţia), dotat cu premii totale de 2.523.045 de euro, germanul asigurându-şi astfel şi prezenţa la Turneul Campionilor 2025.

Italianul Sinner, principalul favorit, s-a impus, în sferturile de finală, în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, în faţa kazahului Aleksandr Bublik (16 ATP), după o partidă de o oră şi 20 de minute.

Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor

În penultimul act, Sinner îl va înfrunta pe australianul Alex De Minaur (7 ATP), al treilea favorit.

Zverev, al doilea pe lista capilor de serie, a acces în semifinale beneficiind de forfaitul adversarului său din sferturi, olandezul Tallon Griekspoor (28 ATP). Odată cu calificarea în “careul de aşi”, Zverev şi-a asigurat şi prezenţa la Turneul Campionilor, care va avea loc la Torino (9-16 noiembrie), la care vor participa primii opt cei mai bine clasaţi jucători ao anului şi la care sunt deja calificaţi spaniolul Carlos Alcaraz, liderul ATP, şi Sinner.

La Basel, în semifinale, germanul îl va înfrunta pe învingătorul din partida care-i opune pe francezul Corentin Moutet (36 ATP) şi italianul Lorenzo Musetti (8 ATP).