FRF a anunţat stranierii pentru naționalele U21 și U20 - Antena Sport

FRF a anunţat stranierii pentru naționalele U21 și U20

Publicat: 24 octombrie 2025, 15:14

Lotul României U20 în partida cu Polonia din Elite League, 26 martie 2024 / Profimedia

Selecţionerul naţionalei U21, Costin Curelea, a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocaţi pentru cele două partide din preliminariile EURO 2027, împotriva Finlandei, în deplasare, şi Spaniei, pe teren propriu.

Programul tricolorilor în luna noiembrie:

• Vineri, 14 noiembrie, ora 17:00: Finlanda U21 – România U21 (Stadion Veritas, Turku)

• Marţi, 18 noiembrie, ora 19:00: România U21 – Spania U21 (Stadion Municipal, Sibiu)

Pentru aceste meciuri, selecţionerul Costin Curelea a trimis 8 convocări preliminare pentru jucători care evoluează în afara României:

Vlad Rafăilă (Real Betis | Spania), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duţu (AC Milan | Italia), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Rareş Burnete (Juve Stabia | Italia), Luca Szimionaş (Hellas Verona | Italia), Ioan Vermeşan (Hellas Verona | Italia), Robert Jălade (Sevilla | Spania)

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceştia, alături de jucători din competiţiile interne.

De asemenea, şi Adrian Iencsi, selecţionerul naţionalei U20, a anunţat stranierii pentru meciurile din luna noiembrie.

Programul României U20 în luna noiembrie:

• Vineri, 14 noiembrie 2025, ora 16:00 – Germania U20 – România U20, Oliva Nova (Spania);
•  Luni, 17 noiembrie 2025, ora 18:30 – Portugalia U20 – România U20, Estadio Juventude Sport Clube.
Pentru aceste meciuri, Adrian Iencsi a trimis 4 convocări preliminare pentru jucători legitimaţi în afara ţării:

Emanuel Marincău (Mainz 2 | Germania), Raul Mariţa (Greuther Furth 2 | Germania), Tudor Neamţiu (Dudelange | Luxemburg), Filip Oprea (Asane | Norvegia).

 

