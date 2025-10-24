FRF a anunţat stranierii pentru naționalele U21 și U20 - Antena Sport

Pentru aceste meciuri, selecţionerul Costin Curelea a trimis 8 convocări preliminare pentru jucători care evoluează în afara României:

Selecţionerul naţionalei U21, Costin Curelea, a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocaţi pentru cele două partide din preliminariile EURO 2027, împotriva Finlandei, în deplasare, şi Spaniei, pe teren propriu.

Lotul României U20 în partida cu Polonia din Elite League, 26 martie 2024 / Profimedia

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceştia, alături de jucători din competiţiile interne.

De asemenea, şi Adrian Iencsi, selecţionerul naţionalei U20, a anunţat stranierii pentru meciurile din luna noiembrie.

Programul României U20 în luna noiembrie:

• Vineri, 14 noiembrie 2025, ora 16:00 – Germania U20 – România U20, Oliva Nova (Spania);

• Luni, 17 noiembrie 2025, ora 18:30 – Portugalia U20 – România U20, Estadio Juventude Sport Clube.

Pentru aceste meciuri, Adrian Iencsi a trimis 4 convocări preliminare pentru jucători legitimaţi în afara ţării: