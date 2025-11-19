Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Ianis Hagi: "Nimic". L-a dat exemplu pe Gică Hagi: "Nu suporta" - Antena Sport

Bogdan Stelea, fostul portar al naţionalei României, a avut un discurs dur la adresa lui Ianis Hagi. Acesta a criticat prestaţia fiului lui Gică Hagi din meciul de la Zenica şi a comparat atitudinea aceastuia cu cea a tatălui său.

După înfrângerea din Bosnia, România nu a mai putut ajunge pe locul al doilea, ceea ce înseamnă că tricolorii vor merge la baraj, graţie parcursului fără greşeală de anul trecut din Nations League. Italia, Turcia, Ucraina şi Danemarca sunt posibilele adversare.

Bogdan Stelea l-a criticat pe Ianis Hagi: “Erau meciuri în care Gică, tatăl lui, nu suporta să nu fie în joc”

Stelea a criticat modul în care Ianis Hagi a evoluat în Bosnia şi i-a atras atenţia jucătorului de la Alanyaspor că Gică Hagi, în urmă cu 30 de ani, nu suporta să aibă momente în joc în care nu făcea nimic.

De asemenea, el a subliniat importanţa lui Ianis Hagi la echipa naţională, dând ca exemplu victoria cu Austria, atunci când fiul lui Gică Hagi a avut o prestaţie foarte bună, el fiind autorul pasei decisive la golul marcat de Virgil Ghiţă în prelungirile partidei de pe Arena Naţională:

“Nu vreau să fac comparații de genul, dar erau meciuri în care Gică, tatăl lui, nu suporta să nu fie în joc, făcea ceva, căuta jocul. Pe Ianis, la meciul cu Bosnia, l-am văzut într-un loc, s-a ascuns. Nimic, nimic. E un jucător super important, era căpitanul echipei. Avem nevoie de jucătorii ăștia.