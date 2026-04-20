Ce a spus uriaşul Ruud Gullit despre Gică Hagi şi Cristi Chivu, după ce “Regele” a devenit selecţioner!

Bogdan Stănescu Publicat: 20 aprilie 2026, 20:47

Ruud Gullit (63 de ani), fostul jucător legendar al Milanului şi al naţionalei Olandei, a vorbit despre Gică Hagi şi Cristi Chivu.

“Regele” a devenit astăzi selecţionerul României, fiind la al doilea mandat pe banca naţionalei, după cel scurt din 2001. Gullit a comentat numirea lui Hagi ca selecţioner.

Ruud Gullit îi urează succes lui Gică Hagi pe banca naţionalei României: “Sper că se va descurca bine”

“(n.r: Astăzi este prima zi a lui Gheorghe Hagi ca selecţioner al României) Am auzit. Desigur, este foarte trist modul în care a obţinut postul (n.r: de selecţioner al României). A fost foarte trist (n.r: că Mircea Lucescu a decedat).

(n.r: Aveţi vreun mesaj pentru Gică Hagi?) Sper că se va descurca bine. A fost un jucător de fotbal fantastic, numele lui se află în istoria fotbalului. Ştim cu toţii cât de dificil este, sper că va primi tot sprijinul pe care îl merită.

(n.r: Chivu e aproape campion în Italia, cu Inter. Vă aşteptaţi la asta?) Inter are cea mai bună echipă din Italia, de ceva timp. Nu a fost atât de dificil (n.r: să obţină această performanţă). Desigur, a fost dificil pentru el, dar Inter are echipa cea mai bună. Desigur, a fost dezamăgitor pentru el ce s-a întâmplat în Champions League, nu se aşteptau la asta. A făcut treabă bună”, a declarat Ruud Gullit.

Ruud Gullit a cucerit, printre altele, două Cupe de Campioni cu AC Milan, în sezoanele 1988-1989 şi 1989-1990. Prima a cucerit-o chiar în finala cu Steaua, câştigată de Milan cu 4-0. Ruud Gullit şi Marco van Basten au reuşit câte o “dublă” în acea finală, în care l-au înfruntat şi pe Gică Hagi. Hagi a fost integralist la Steaua în acea finală. Gullit a mai cucerit cu Milan 3 titluri în Italia, două Supercupe ale Europei şi Cupa Intercontinentală.

A câştigat, alături de van Basten şi de naţionala Olandei, şi Campionatul European în 1988.

Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zileCarburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Observator
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Destinația misterioasă în care își petrece Simona Halep vacanța: ”Trăiască viața!”
Fanatik.ro
Destinația misterioasă în care își petrece Simona Halep vacanța: ”Trăiască viața!”
22:42

Gigi Becali, discurs nemilos la adresa lui Vlad Chiricheș, după victoria cu Farul: „Poate m-a scăpat Dumnezeu de el”
22:28

Farul Constanța – FCSB 2-3. Campioana României se impune cu emoții la Ovidiu și urcă pe primul loc în play-out
22:06

Joao Paulo a înscris primul gol pentru FCSB! Execuţie de senzaţie a jucătorului de naţională
22:05

Mirel Rădoi i-a dat credit, dar Târnovanu a făcut cadou două goluri pentru Farul!
21:31

VideoNaţionala nevăzătorilor, victorie de senzaţie cu Grecia într-un meci de pregătire pentru European
21:30

VideoGaleno, gol de senzaţie! Echipa lui, Al Ahli Saudi, s-a calificat în finala Ligii Campionilor Asiei
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 5 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura” 6 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract
Citește și
Cele mai citite
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”