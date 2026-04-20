Ce a spus uriaşul Ruud Gullit despre Gică Hagi şi Cristi Chivu, după ce “Regele” a devenit selecţioner!

Ruud Gullit (63 de ani), fostul jucător legendar al Milanului şi al naţionalei Olandei, a vorbit despre Gică Hagi şi Cristi Chivu.
“Regele” a devenit astăzi selecţionerul României, fiind la al doilea mandat pe banca naţionalei, după cel scurt din 2001. Gullit a comentat numirea lui Hagi ca selecţioner.
Ruud Gullit îi urează succes lui Gică Hagi pe banca naţionalei României: “Sper că se va descurca bine”
“(n.r: Astăzi este prima zi a lui Gheorghe Hagi ca selecţioner al României) Am auzit. Desigur, este foarte trist modul în care a obţinut postul (n.r: de selecţioner al României). A fost foarte trist (n.r: că Mircea Lucescu a decedat).
(n.r: Aveţi vreun mesaj pentru Gică Hagi?) Sper că se va descurca bine. A fost un jucător de fotbal fantastic, numele lui se află în istoria fotbalului. Ştim cu toţii cât de dificil este, sper că va primi tot sprijinul pe care îl merită.
(n.r: Chivu e aproape campion în Italia, cu Inter. Vă aşteptaţi la asta?) Inter are cea mai bună echipă din Italia, de ceva timp. Nu a fost atât de dificil (n.r: să obţină această performanţă). Desigur, a fost dificil pentru el, dar Inter are echipa cea mai bună. Desigur, a fost dezamăgitor pentru el ce s-a întâmplat în Champions League, nu se aşteptau la asta. A făcut treabă bună”, a declarat Ruud Gullit.
Ruud Gullit a cucerit, printre altele, două Cupe de Campioni cu AC Milan, în sezoanele 1988-1989 şi 1989-1990. Prima a cucerit-o chiar în finala cu Steaua, câştigată de Milan cu 4-0. Ruud Gullit şi Marco van Basten au reuşit câte o “dublă” în acea finală, în care l-au înfruntat şi pe Gică Hagi. Hagi a fost integralist la Steaua în acea finală. Gullit a mai cucerit cu Milan 3 titluri în Italia, două Supercupe ale Europei şi Cupa Intercontinentală.
A câştigat, alături de van Basten şi de naţionala Olandei, şi Campionatul European în 1988.
