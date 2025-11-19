Ce salariu are un jucător de la naţionala San Marino? Radu Drăguşin câştigă de 280 de ori mai mult - Antena Sport

România a trecut de San Marino cu 7-1. Dacă scorul pare catagoric, pentru un scurt timp, oaspeţii chiar au reuşit să ne conducă cu 1-0. Naţionala San Marino este formată cu precădere din fotbalişti amatori, care în viaţa de zi au locuri de muncă, de unde primesc un salariu. Sunt însă şi jucători care evoluează şi în campionatul din San Marino, de unde primesc un venit lunar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meseriile pe care le practică fotbaliştii de la San Marino sunt diverse. Unul dintre cei mai constanți jucători ai lotului, Michele Cevoli (27 de ani) lucrează în viața de zi cu zi ca muncitor necalificat. Fundașul central legitimat la echipa italiană de amatori CBR Carli Pietracuta lucrează practic în construcții. Cu toate că a absolvit Facultatea de Științe Inginerești, şi este şi legtimat la un club, viața din San Marino l-a împins către un alt serviciu.

Un alt fotbalist, Dante Rossi (38 de ani), lucrează part-time în zona de consultanță pentru companii, după ce a absolvit un Master of Business Administration. Iar Lorenzo Lazzari – despre care se spune că este cel mai talentat fotbalist al naţionalei – este student la Università degli Studi della Repubblica di San Marino, în domeniul Ingineriei Manageriale.

Salarii anuale de 10.000 de euro la echipele de club

Potrivit World Soccer, cluburile mari din San Marino oferă salarii anuale între 6.000 şi 8000 de euro pe an. Suma este modică, dacă ne gândim că un jucător din România, cum este Florin Tănase a ajuns să câştige 1 milion de euro pe sezon din salariu sau bobusuri. Un alt articol, care prezintă viaţa cluburilor din San Marino, precizează salarii de aproximativ 10000 de euro pe an la clubul La Fiorita. Cu siguranţă, într-un astfel de context financiar, majoritatea fotbaliştilor naţionalei preferă să muncească.

Radu Drăgușin câştigă 2,8 milioane de euro

Cât priveşte naţionala României? Chiar dacă nu a fost în lot, Radu Drăgușin este cu siguranţă cel mai bine plătit jucător al tricolorilor. El încasează la Tottenham 2.8 milioane de euro pe sezon. Nicolae Stanciu, Florinel Coman sau Denis Drăguș, şi ei se pot lăuda cu salarii generoase şi sunt în top cinci la venituri încasate, din lotul României.