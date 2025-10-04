Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali - Antena Sport

Kevin Ciubotaru (21 de ani), marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) din lotul pentru meciurile cu Moldova şi Austria, s-a născut la Roma.

Ciubotaru şi-a început cariera în Italia, la Ciampino. A evoluat ulterior la tineretul lui Rapid Viena. Trecut pe la Parma U19 şi Rangers B, Hermannstadt l-a transferat ca jucător liber de contract în 2023.

Kevin Ciubotaru, convocat în premieră la naţională de Mircea Lucescu

Ciubotaru se află la primul sezon în care evoluează pentru Hermannstadt, sezonul trecut fiind împrumutat la Unirea Ungheni, în Liga a 2-a.

Cotat la numai 150.000 de euro de către transfermarkt.com, Ciubotaru a evoluat în acest sezon în 10 meciuri pentru Hermannstadt, reuşind un assist în meciul Rapid – Hermannstadt 1-2.

Evoluţia lui din meciul cu Rapid l-a impresionat şi pe Gigi Becali. Becali dădea de înţeles că ar vrea să îl cumpere, mai ales că FCSB suferă serios la capitolul U21.