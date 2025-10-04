Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali

Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali

Publicat: 4 octombrie 2025, 14:38

Comentarii
Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali

Kevin Ciubotaru / captura video Hermannstadt TV

Kevin Ciubotaru (21 de ani), marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) din lotul pentru meciurile cu Moldova şi Austria, s-a născut la Roma.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciubotaru şi-a început cariera în Italia, la Ciampino. A evoluat ulterior la tineretul lui Rapid Viena. Trecut pe la Parma U19 şi Rangers B, Hermannstadt l-a transferat ca jucător liber de contract în 2023.

Kevin Ciubotaru, convocat în premieră la naţională de Mircea Lucescu

Ciubotaru se află la primul sezon în care evoluează pentru Hermannstadt, sezonul trecut fiind împrumutat la Unirea Ungheni, în Liga a 2-a.

Cotat la numai 150.000 de euro de către transfermarkt.com, Ciubotaru a evoluat în acest sezon în 10 meciuri pentru Hermannstadt, reuşind un assist în meciul Rapid – Hermannstadt 1-2.

Evoluţia lui din meciul cu Rapid l-a impresionat şi pe Gigi Becali. Becali dădea de înţeles că ar vrea să îl cumpere, mai ales că FCSB suferă serios la capitolul U21.

Reclamă
Reclamă

“Eu credeam că e atacant, dar e fundaş. E bun, dar e cam prea mic de statură. Ei sunt prietenii mei (n.r.: oficialii lui Hermannstadt), dar nu te înţelegi cu ei, că cer mulţi bani. Mi-a plăcut siguranța lui, control, încredere în el. E copil, dar în bandă se distra cu fundaşii Rapidului”, declara Gigi Becali.

Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat jucătorii pe care se va baza în partidele din luna octombrie contra Moldovei și Austriei. Primul meci pe care îl vor disputa “tricolorii” va fi cel amical contra vecinilor de la nord-est, după care va urma adevăratul test, partida contra echipei lui Ralf Rangnick. Partida România – Austria va fi transmisă în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

“Il Luce” a alcătuit lotul de 23 de fotbaliști și în baza accidentărilor de ultimă oră de la națională. Denis Drăguș și Nicolae Stanciu sunt oamenii de bază pe care selecționerul i-a pierdut în ultimele zile.

Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţarăCopaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Reclamă

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Observator
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Fanatik.ro
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
15:33
Elias Charalambous strigă “adunarea” la FCSB înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova: “Nu există favorite”
15:27
Rapid – Farul, 20:30, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1
15:03
Corvinul, remiză “albă” cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare
14:51
VIDEOIanis Hagi a înscris primul lui gol pentru Alanyaspor! Execuţie superbă, din lovitură liberă
14:23
Ion Țiriac nu s-a abținut când a fost întrebat când va mai avea România o Simona Halep: “Nu sperăm în asta”
14:07
Costin Curelea a anunţat lotul naţionalei U21 pentru meciurile cu Serbia şi Cipru
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului 3 Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit 4 “Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” 5 Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum” 6 Mihai Stoica a răbufnit după FCSB – Young Boys 0-2: “Un program infernal. FRF nu dă doi bani pe doleanțele noastre”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”