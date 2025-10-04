Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali - Antena Sport

Kevin Ciubotaru (21 de ani), marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) din lotul pentru meciurile cu Moldova şi Austria, s-a născut la Roma.
Ciubotaru şi-a început cariera în Italia, la Ciampino. A evoluat ulterior la tineretul lui Rapid Viena. Trecut pe la Parma U19 şi Rangers B, Hermannstadt l-a transferat ca jucător liber de contract în 2023.
Kevin Ciubotaru, convocat în premieră la naţională de Mircea Lucescu
Ciubotaru se află la primul sezon în care evoluează pentru Hermannstadt, sezonul trecut fiind împrumutat la Unirea Ungheni, în Liga a 2-a.
Cotat la numai 150.000 de euro de către transfermarkt.com, Ciubotaru a evoluat în acest sezon în 10 meciuri pentru Hermannstadt, reuşind un assist în meciul Rapid – Hermannstadt 1-2.
Evoluţia lui din meciul cu Rapid l-a impresionat şi pe Gigi Becali. Becali dădea de înţeles că ar vrea să îl cumpere, mai ales că FCSB suferă serios la capitolul U21.
“Eu credeam că e atacant, dar e fundaş. E bun, dar e cam prea mic de statură. Ei sunt prietenii mei (n.r.: oficialii lui Hermannstadt), dar nu te înţelegi cu ei, că cer mulţi bani. Mi-a plăcut siguranța lui, control, încredere în el. E copil, dar în bandă se distra cu fundaşii Rapidului”, declara Gigi Becali.
Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat jucătorii pe care se va baza în partidele din luna octombrie contra Moldovei și Austriei. Primul meci pe care îl vor disputa “tricolorii” va fi cel amical contra vecinilor de la nord-est, după care va urma adevăratul test, partida contra echipei lui Ralf Rangnick. Partida România – Austria va fi transmisă în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
“Il Luce” a alcătuit lotul de 23 de fotbaliști și în baza accidentărilor de ultimă oră de la națională. Denis Drăguș și Nicolae Stanciu sunt oamenii de bază pe care selecționerul i-a pierdut în ultimele zile.
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);
ATACANȚI
Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).
