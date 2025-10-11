Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care cântă imnul României la meciul cu Austria - Antena Sport

FRF a dezvăluit cine o să cânte imnul “Deșteaptă-te, române” înainte de meciul României contra Austriei, de la ora 21:45. Numele este cu siguranţă unul surprinzător pentru fanii naţionalei.

FRF a obișnuit fanii la fiecare meci ca imnul imnul să fie cântat de un artist înainte de fluierul de start. Acum, la meciul cu Austria, cel ales este Teodor Ilincăi.

„Tonul imnului de stat al României va fi dat de tenorul Teodor Ilincăi unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tenori ai generației sale. Posesor a numeroase premii și distincții, a colaborat cu prestigioase teatre de operă din toată lumea: Monte Carlo, Londra, Hamburg, Viena, Sevilia, Genova, Budapesta, Hanovra, Berlin, Dresda, München, Düsseldorf, Bilbao, Moscova, Toulouse, Tbilisi, Riga, Varșovia, Tokyo, Strasbourg, Barcelona, Cardiff, Bruxelles, Madrid, Sydney, Paris, San Diego, Marsilia, Lausanne, Santiago de Chile, Frankfurt, Geneva, Zürich.

Artiștii care interpretează imnul la meciurile organizate de FRF acceptă cu onoare invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public și nu sunt plătiți pentru asta”, au scris cei de la FRF pe rețelele sociale.

Cine este Teodor Ilincăi

Născut în anul 1983 la Mălini, judeţul Suceava, Teodor Ilincăi a urmat cursurile Universităţii Nationale de Muzică din Bucureşti la secţia de muzică bizantină. În timpul studiilor s-a angajat în Corul Operei Naţionale din Bucureşti şi a avut apariţii apreciate la TV în cadrul unor emisiuni-concurs în care şi-a făcut cunoscut glasul. Teodor Ilincăi şi-a făcut debutul internaţional pe scena Operei din Hamburg în “Macbeth” de G. Verdi, dupa acest moment urmând apariţii la teatre faimoase ca Opera de Stat din Viena sau Opera Regală din Londra.