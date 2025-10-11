România - Austria, LIVE VIDEO. Tricolorii, ultima şansă la primul loc în grupa de calificare la World Cup! - Antena Sport

Meciul România – Austria e în direct duminică, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida va fi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Tricolorii vin după o victorie de moral în amicalul cu Moldova, în care s-au impus cu 2-1. Victoria cu Austria este obligatorie pentru ca naţionala să mai păstreze şanse matematice la primul loc în grupa H de calificare la World Cup 2026, turneu care se vede exclusiv în Universul Antena.

România – Austria LIVE VIDEO

Adversara României, Austria, e lider în grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Naţionala lui Ralf Rangnick a câştigat toate cele 5 partide disputate în grupa H, învingându-le şi pe principalele contracandidate la primul loc, Bosnia şi România.

România a avut mai multe sincope în campania de până acum de calificare la Campionatul Mondial. A început cu o înfrângere acasă, cu Bosnia, scor 0-1, apoi a învins în deplasare San Marino, cu 5-1. A urmat înfrângerea din Austria, când trupa lui Ralf Rangnick s-a impus cu 2-1. Golul tricolorilor a fost marcat în prelungiri de Florin Tănase. După înfrângerea cu Austria am reuşit să batem Cipru acasă, cu 2-0, dar în deplasarea din Cipru am făcut doar 2-2, după ce am condus cu 2-0.

Selecţionerul Mircea Lucescu a mărturisit că a vrut atunci să demisioneze, dar în urma unei discuţii cu conducerea FRF a decis să rămână în continuare pe banca naţionalei. “Il Luce” a declarat că ar putea demisiona şi după meciul cu Austria, în funcţie de rezultatul partidei.