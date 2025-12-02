Ciprian Marica, glumă sau "săgeată" spre Mircea Lucescu? "Are 80 de ani și ține locul ocupat" - Antena Sport

Închide meniul
Ciprian Marica, glumă sau "săgeată" spre Mircea Lucescu? "Are 80 de ani și ține locul ocupat"

Ciprian Marica, glumă sau "săgeată" spre Mircea Lucescu? "Are 80 de ani și ține locul ocupat"

Ciprian Marica, glumă sau “săgeată” spre Mircea Lucescu? “Are 80 de ani și ține locul ocupat”

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 19:56

Ciprian Marica, glumă sau săgeată spre Mircea Lucescu? Are 80 de ani și ține locul ocupat

Ciprian Marica - Mircea Lucescu / Colaj Antena Sport + Profimedia

Ciprian Marica a oferit o declarație legată de Mircea Lucescu ce poate fi interpretată în două moduri total diferite. Prezent la evenimentul de lansare al miniserialului despre cariera lui Adrian Mutu, fostul atacant a vorbit despre posibilitatea ca “Briliantul” să ajungă selecționer și a spus despre “Il Luce” că ține locul ocupat.

Marica îl vede pe fostul său coleg de la națională, Adi Mutu, drept viitorul selecționer al României. Actualul acționar de la Farul a precizat și motivele pentru care FRF ar putea să îl considere pe fostul mare jucător al “tricolorilor” drept o soluție viabilă pentru banca tehnică.

Ciprian Marica, declarație intrigantă despre Mircea Lucescu

În momentul în care a abordat acest subiect, Marica a făcut și o declarație ce îl vizează pe Mircea Lucescu. Fostul jucător trecut pe la Stuttgart, Shalke sau Getafe a dezvăluit că a vorbit cu Mutu la evenimentul la care au participat, iar “Briliantul” ar fi spus că nu are loc de “Il Luce”.

Ulterior, Marica a făcut o referință și la vârsta selecționerului României, fără să fie însă evident dacă tonul său trăda o glumă nevinovată sau o “săgeată”. În ultimele luni, fostul atacant a avut critici la adresa lui Lucescu, dar la o intervenție din octombrie a mărturisit că și-ar dori “ca nea Mircea să rămână mai mult“.

(n.r. întrebat dacă îl vede pe Mutu fostul selecționer) Da, vorbeam cu Adi Mutu și îmi spunea că n-are loc de Nea Mircea. Are 80 de ani și ține locul ocupat. Ei bine, chiar cred asta, am văzut și câțiva federali pe aici.

Are o relație bună cu Federația, e ambițios și nici nu e pretențios. Mutu vrea să antreneze și vrea să facă performanță, așa că ar putea fi o soluție“, a declarat marți Marica la evenimentul dedicat lansării miniserialului lui Adi Mutu.

