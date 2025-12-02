Ciprian Marica, glumă sau "săgeată" spre Mircea Lucescu? "Are 80 de ani și ține locul ocupat" - Antena Sport

Ciprian Marica a oferit o declarație legată de Mircea Lucescu ce poate fi interpretată în două moduri total diferite. Prezent la evenimentul de lansare al miniserialului despre cariera lui Adrian Mutu, fostul atacant a vorbit despre posibilitatea ca “Briliantul” să ajungă selecționer și a spus despre “Il Luce” că ține locul ocupat.
Marica îl vede pe fostul său coleg de la națională, Adi Mutu, drept viitorul selecționer al României. Actualul acționar de la Farul a precizat și motivele pentru care FRF ar putea să îl considere pe fostul mare jucător al “tricolorilor” drept o soluție viabilă pentru banca tehnică.
Ciprian Marica, declarație intrigantă despre Mircea Lucescu
În momentul în care a abordat acest subiect, Marica a făcut și o declarație ce îl vizează pe Mircea Lucescu. Fostul jucător trecut pe la Stuttgart, Shalke sau Getafe a dezvăluit că a vorbit cu Mutu la evenimentul la care au participat, iar “Briliantul” ar fi spus că nu are loc de “Il Luce”.
Ulterior, Marica a făcut o referință și la vârsta selecționerului României, fără să fie însă evident dacă tonul său trăda o glumă nevinovată sau o “săgeată”. În ultimele luni, fostul atacant a avut critici la adresa lui Lucescu, dar la o intervenție din octombrie a mărturisit că și-ar dori “ca nea Mircea să rămână mai mult“.
“(n.r. întrebat dacă îl vede pe Mutu fostul selecționer) Da, vorbeam cu Adi Mutu și îmi spunea că n-are loc de Nea Mircea. Are 80 de ani și ține locul ocupat. Ei bine, chiar cred asta, am văzut și câțiva federali pe aici.
Are o relație bună cu Federația, e ambițios și nici nu e pretențios. Mutu vrea să antreneze și vrea să facă performanță, așa că ar putea fi o soluție“, a declarat marți Marica la evenimentul dedicat lansării miniserialului lui Adi Mutu.
