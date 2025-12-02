Cristi Borcea surprinde! Pe cine vede viitor selecționer al naționalei României - Antena Sport

Prezent la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu, Cristi Borcea a vorbit despre viitoarea destinația a „Briliantului” pe banca tehnică.

Fostul finanțator al celor de la Dinamo București a transmis că acesta are toate șansele de a prelua postul de selecționer al echipei naționalei de fotbal a României.

Adrian Mutu este liber de contract după despărțirea de Petrolul Ploiești, însă s-a vorbit mult despre revenirea acestuia pe banca tehnică, după ce Hermannstadt a luat decizia de a-l înlocui pe Marius Măldărășanu.

Prezent la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu, Cristi Borcea a surprins și a transmis că „Briliantul” ar putea fi viitorul selecționer al României.

„Acum, sigur își va găsi echipă, mai are multe de arătat. Ce a primit de la fotbal va da înapoi. În următorii 10 ani, 20 de ani, nu vom mai avea un Mutu. Avea forță, viteză. Și-a arătat geniul de la 19 ani. Aduceți-vă aminte ce a făcut cu Steaua, a dat scăriță, gol, a mai dat și bară.