Cristi Borcea surprinde! Pe cine vede viitor selecționer al naționalei României - Antena Sport

Cristi Borcea surprinde! Pe cine vede viitor selecționer al naționalei României

Cristi Borcea surprinde! Pe cine vede viitor selecționer al naționalei României

Cristi Borcea surprinde! Pe cine vede viitor selecționer al naționalei României

Daniel Işvanca Publicat: 2 decembrie 2025, 19:45

Cristi Borcea surprinde! Pe cine vede viitor selecționer al naționalei României

Cristi Borcea, în timpul unui interviu / Profimedia

Prezent la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu, Cristi Borcea a vorbit despre viitoarea destinația a „Briliantului” pe banca tehnică.

Fostul finanțator al celor de la Dinamo București a transmis că acesta are toate șansele de a prelua postul de selecționer al echipei naționalei de fotbal a României.

Cristi Borcea, convins că Adrian Mutu poate fi noul selecționer

Adrian Mutu este liber de contract după despărțirea de Petrolul Ploiești, însă s-a vorbit mult despre revenirea acestuia pe banca tehnică, după ce Hermannstadt a luat decizia de a-l înlocui pe Marius Măldărășanu.

Prezent la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu, Cristi Borcea a surprins și a transmis că „Briliantul” ar putea fi viitorul selecționer al României.

„Acum, sigur își va găsi echipă, mai are multe de arătat. Ce a primit de la fotbal va da înapoi. În următorii 10 ani, 20 de ani, nu vom mai avea un Mutu. Avea forță, viteză. Și-a arătat geniul de la 19 ani. Aduceți-vă aminte ce a făcut cu Steaua, a dat scăriță, gol, a mai dat și bară.

Următorul selecționer al echipei naționale cred că Mutu va fi”, a declarat Cristi Borcea.

