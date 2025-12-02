Cristi Borcea surprinde! Pe cine vede viitor selecționer al naționalei României - Antena Sport

Prezent la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu, Cristi Borcea a vorbit despre viitoarea destinația a „Briliantului” pe banca tehnică.
Fostul finanțator al celor de la Dinamo București a transmis că acesta are toate șansele de a prelua postul de selecționer al echipei naționalei de fotbal a României.
Cristi Borcea, convins că Adrian Mutu poate fi noul selecționer
Adrian Mutu este liber de contract după despărțirea de Petrolul Ploiești, însă s-a vorbit mult despre revenirea acestuia pe banca tehnică, după ce Hermannstadt a luat decizia de a-l înlocui pe Marius Măldărășanu.
Prezent la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu, Cristi Borcea a surprins și a transmis că „Briliantul” ar putea fi viitorul selecționer al României.
„Acum, sigur își va găsi echipă, mai are multe de arătat. Ce a primit de la fotbal va da înapoi. În următorii 10 ani, 20 de ani, nu vom mai avea un Mutu. Avea forță, viteză. Și-a arătat geniul de la 19 ani. Aduceți-vă aminte ce a făcut cu Steaua, a dat scăriță, gol, a mai dat și bară.
Următorul selecționer al echipei naționale cred că Mutu va fi”, a declarat Cristi Borcea.
- Ciprian Marica, glumă sau “săgeată” spre Mircea Lucescu? “Are 80 de ani și ține locul ocupat”
- Mesaj sublim al tricolorilor de 1 decembrie. Hagi, Rațiu, Man, Drăguș – la unison: “La mulţi ani, România!”
- Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: “Nici nu te mai primește”
- Adi Popa le dă doar 6% şanse tricolorilor să meargă la Mondial! Ce a spus înaintea barajului cu Turcia
- Decizia radicală acceptată în România înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări se pregătesc