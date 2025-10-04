Cristi Manea, despre convocarea la naţionala României: "M-am bucurat ca un copil". Ce a spus despre FCSB - Universitaea Craiova - Antena Sport

Cristi Manea a vorbit după victoria obţinută de Rapid în etapa cu numărul 12 despre revenirea la echipa naţională. Giuleştenii s-au impus cu 3-1 în faţa celor de la Farul Constanţa şi au urcat pe primul loc în Liga 1.

Prestaţiile lui Manea din ultima perioadă l-au convins pe Mircea Lucescu să îl cheme pe Cristi Manea pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Duelul cu Austria e duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Cristi Manea, despre revenirea la naţionala României: “M-am bucurat ca un copil”

Manea a recunoscut la finalul meciului că s-a bucurat ca un copil şi că cel care l-a anunţat de convocare a fost Denis Drăguş:

“Vreau să le mulţumesc tuturor de la Rapid, staff-ului, colegilor. Mi-am văzut de treabă, am muncit şi m-am bucurat ca un copil când am auzit, ca şi cum ar fi prima convocare. Mi-a scris prima oară Denis Drăguş, păcat că nu e şi el. E o mândrie, o onoare. Eu eram la odihnă şi el a văzut mai repede”, a declarat Cristi Manea, la primasport.ro.

În ceea ce o priveşte pe Rapid, Manea este încrezător în şansele echipei sale şi crede că giuleştenii pot bate pe orice în acest moment. În ceea ce priveşte meciul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, de duminică, Manea a recunoscut că şi-ar dori un rezultat favorabil FCSB-ului, pentru ca Rapid să rămână pe primul loc, lucru care ar ajuta a încrederea giuleştenilor: