Cum a fost „dat afară” de fani de la echipă jucătorul convocat în premieră de Mircea Lucescu la națională: „O situație specială”

Ovidiu Burcă (46 de ani) a oferit declarații despre Marius Coman (29 de ani), jucătorul convocat în premieră de Mircea Lucescu la națională. Atacantul este împrumutat de Sepsi, formație din Liga a 2-a, la UTA, până la finalul sezonului.

Ovidiu Burcă a dezvăluit că fostul său elev a avut o relație „mai specială” cu suporterii celor de la Sepsi, fapt ce a dus la împrumutul său în Liga 1, la UTA.

Ovidiu Burcă, detalii despre Marius Coman, surpriza lui Mircea Lucescu

Marius Coman a început sezonul în Liga a 2-a, sub comanda lui Ovidiu Burcă. Antrenorul a transmis că atacantul nu avea o „conexiune” cu clubul și fanii, motiv pentru care a decis, împreună cu cei din conducere, ca el să fie cedat sub formă de împrumut până la finalul sezonului.

„Pentru mine, o surpriză în lotul naționalei e Marius Coman, pe care l-am antrenat sezonul ăsta.

El a avut o situație mai specială cu suporterii de la Sepsi. Sunt anumiți jucători care, în anumite contexte, nu simt conexiunea cu clubul. Am văzut și reacția unor fani de-a lungul perioadei de pregătire, și în timpul unui meci oficial. Am avut o discuție cu el…