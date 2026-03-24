Cum a fost „dat afară” de fani de la echipă jucătorul convocat în premieră de Mircea Lucescu la națională: „O situație specială”

Viviana Moraru Publicat: 24 martie 2026, 16:18

Comentarii
Mircea Lucescu / Antena Sport

Ovidiu Burcă (46 de ani) a oferit declarații despre Marius Coman (29 de ani), jucătorul convocat în premieră de Mircea Lucescu la națională. Atacantul este împrumutat de Sepsi, formație din Liga a 2-a, la UTA, până la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ovidiu Burcă a dezvăluit că fostul său elev a avut o relație „mai specială” cu suporterii celor de la Sepsi, fapt ce a dus la împrumutul său în Liga 1, la UTA.

Marius Coman a început sezonul în Liga a 2-a, sub comanda lui Ovidiu Burcă. Antrenorul a transmis că atacantul nu avea o „conexiune” cu clubul și fanii, motiv pentru care a decis, împreună cu cei din conducere, ca el să fie cedat sub formă de împrumut până la finalul sezonului.

„Pentru mine, o surpriză în lotul naționalei e Marius Coman, pe care l-am antrenat sezonul ăsta.

El a avut o situație mai specială cu suporterii de la Sepsi. Sunt anumiți jucători care, în anumite contexte, nu simt conexiunea cu clubul. Am văzut și reacția unor fani de-a lungul perioadei de pregătire, și în timpul unui meci oficial. Am avut o discuție cu el…

Reclamă
Reclamă

Mi-am dat seama că, oricât aș fi insistat, lucrurile n-aveau cum să meargă într-o direcție bună, așa că am găsit, împreună cu conducerea, varianta ca el să meargă la UTA. Sincer, sunt foarte bucuros pentru el și îi țin pumnii”, a declarat Ovidiu Burcă, conform gsp.ro.

Marius Coman a reușit să marcheze șapte goluri la UTA, în cele 20 de meciuri bifate în Liga 1. Atacantul a „profitat” de suspendarea lui Denis Drăguș, cât și de accidentarea lui Louis Munteanu, astfel fiind chemat în premieră de Mircea Lucescu la lotul național.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
