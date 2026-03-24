Cum a fost „dat afară” de fani de la echipă jucătorul convocat în premieră de Mircea Lucescu la națională: „O situație specială”

Ovidiu Burcă (46 de ani) a oferit declarații despre Marius Coman (29 de ani), jucătorul convocat în premieră de Mircea Lucescu la națională. Atacantul este împrumutat de Sepsi, formație din Liga a 2-a, la UTA, până la finalul sezonului.
Ovidiu Burcă a dezvăluit că fostul său elev a avut o relație „mai specială” cu suporterii celor de la Sepsi, fapt ce a dus la împrumutul său în Liga 1, la UTA.
Ovidiu Burcă, detalii despre Marius Coman, surpriza lui Mircea Lucescu
Marius Coman a început sezonul în Liga a 2-a, sub comanda lui Ovidiu Burcă. Antrenorul a transmis că atacantul nu avea o „conexiune” cu clubul și fanii, motiv pentru care a decis, împreună cu cei din conducere, ca el să fie cedat sub formă de împrumut până la finalul sezonului.
„Pentru mine, o surpriză în lotul naționalei e Marius Coman, pe care l-am antrenat sezonul ăsta.
El a avut o situație mai specială cu suporterii de la Sepsi. Sunt anumiți jucători care, în anumite contexte, nu simt conexiunea cu clubul. Am văzut și reacția unor fani de-a lungul perioadei de pregătire, și în timpul unui meci oficial. Am avut o discuție cu el…
Mi-am dat seama că, oricât aș fi insistat, lucrurile n-aveau cum să meargă într-o direcție bună, așa că am găsit, împreună cu conducerea, varianta ca el să meargă la UTA. Sincer, sunt foarte bucuros pentru el și îi țin pumnii”, a declarat Ovidiu Burcă, conform gsp.ro.
Marius Coman a reușit să marcheze șapte goluri la UTA, în cele 20 de meciuri bifate în Liga 1. Atacantul a „profitat” de suspendarea lui Denis Drăguș, cât și de accidentarea lui Louis Munteanu, astfel fiind chemat în premieră de Mircea Lucescu la lotul național.
