Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Anunţul presei din Spania - Antena Sport

Real Madrid e aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Antonio Rudiger a intrat în ultimul sezon de contract cu formaţia de pe Santiago Bernabeu şi sunt semnale că ar putea pleca de la echipă în vară.

Antonio Rudiger a fost măcinat de accidentări în această stagiune. Fundaşul german de 32 de ani s-a “rupt” după un meci al naţionalei cu Irlanda de Nord, la începutul lunii septembrie, iar de atunci nu a mai bifat niciun meci pentru Real Madrid.

Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei: Antonio Rudiger

Conform as.com, care citează Bild, Antonio Rudiger e tot mai departe de prelungirea contractului cu Real Madrid, ţinând cont şi de faptul că în acest moment este indisponibil şi nu poate să-şi demonstreze calităţile pe teren.

Fundaşul german nu îşi forţează însă revenirea, deşi scad şansele ca el să-şi prelungească înţelegerea cu “galacticii”. Rudiger este cotat la suma de 15 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Rudiger mai are de aşteptat până în decembrie, pentru a putea juca din nou la Real Madrid, notează cei de la goal.com. El a bifat un singur meci pentru “galactici” în acest sezon, cel cu Real Oviedo, din a doua etapă a stagiunii din La Liga, în care a fost integralist.