Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Anunţul presei din Spania - Antena Sport

Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Anunţul presei din Spania

Publicat: 14 octombrie 2025, 10:52

Jucătorii lui Real Madrid, bucurie după un gol marcat/ Profimedia

Real Madrid e aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Antonio Rudiger a intrat în ultimul sezon de contract cu formaţia de pe Santiago Bernabeu şi sunt semnale că ar putea pleca de la echipă în vară.

Antonio Rudiger a fost măcinat de accidentări în această stagiune. Fundaşul german de 32 de ani s-a “rupt” după un meci al naţionalei cu Irlanda de Nord, la începutul lunii septembrie, iar de atunci nu a mai bifat niciun meci pentru Real Madrid.

Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei: Antonio Rudiger

Conform as.com, care citează Bild, Antonio Rudiger e tot mai departe de prelungirea contractului cu Real Madrid, ţinând cont şi de faptul că în acest moment este indisponibil şi nu poate să-şi demonstreze calităţile pe teren.

Fundaşul german nu îşi forţează însă revenirea, deşi scad şansele ca el să-şi prelungească înţelegerea cu “galacticii”. Rudiger este cotat la suma de 15 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Rudiger mai are de aşteptat până în decembrie, pentru a putea juca din nou la Real Madrid, notează cei de la goal.com. El a bifat un singur meci pentru “galactici” în acest sezon, cel cu Real Oviedo, din a doua etapă a stagiunii din La Liga, în care a fost integralist.

Antonio Rudiger a fost jucător de bază la Real Madrid în sezoanele precedente, sub comanda lui Carlo Ancelotti. Fundaşul a ajuns pe Santiago Bernabeu în vara lui 2022, atunci când a semnat din postura de jucător liber de contract cu “galacticii”, după despărţirea de Chelsea.

1 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 2 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 3 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 4 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
