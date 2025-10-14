Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională: "Nu e terminat. Să nu-l punem în zona asta!" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la echipa naţională. Fostul internaţional a oferit declaraţii despre situaţia lui Răzvan Marin, cel care nu a bifat niciun minut în victoria cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026.
Mircea Lucescu anunţase că mijlocaşul de 29 de ani al lui AEK Atena e accidentat înaintea meciului cu Austria, motiv pentru care a fost convocat şi Adrian Şut.
Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională
Totuşi, tatăl lui Răzvan Marin, Petre Marin, a dezvăluit că fiul său s-a antrenat şi era apt de joc pentru confruntarea cu Austria. La finalul acestui meci, selecţionerul a revenit asupra declaraţiilor făcute la adresa mijlocaşului, mărturisind, din nou, faptul că el nu s-a antrenat două zile.
În locul lui Răzvan Marin, Mircea Lucescu l-a titularizat pe Vlad Dragomir, mijlocaşul celor de la Pafos fiind lăudat de Ilie Dumitrescu. “Mister” a ţinut să menţioneze şi realizările pe care le-a avut Marin la echipa naţională, având doar cuvinte de laudă şi la adresa lui.
“Răzvan Marin e o certitudine pentru echipa națională. El a demonstrat la turneul final, a dat goluri, a fost cel mai bun marcator din Liga Națiunilor. A fost peste toți atacanții.
Nu putem să vorbim de Răzvan Marin că e terminat. E important să ai soluții. Dragomir e remarcatul meu. Să nu-l punem pe Răzvan Marin într-o zonă de-asta…
Răzvan Marin a jucat în Italia, joacă în Grecia. Vlad Dragomir joacă în Cipru. Nu putem să vorbim de Răzvan Marin care a avut constanță, a calificat echipa, s-a câștigat grupa cu el… Nu are Mircea Lucescu câte 5 soluții pe post”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
