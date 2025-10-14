Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională: "Nu e terminat. Să nu-l punem în zona asta!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională: “Nu e terminat. Să nu-l punem în zona asta!”

Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională: “Nu e terminat. Să nu-l punem în zona asta!”

Publicat: 14 octombrie 2025, 8:53

Comentarii
Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională: Nu e terminat. Să nu-l punem în zona asta!

Hepta

Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la echipa naţională. Fostul internaţional a oferit declaraţii despre situaţia lui Răzvan Marin, cel care nu a bifat niciun minut în victoria cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu anunţase că mijlocaşul de 29 de ani al lui AEK Atena e accidentat înaintea meciului cu Austria, motiv pentru care a fost convocat şi Adrian Şut.

Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională

Totuşi, tatăl lui Răzvan Marin, Petre Marin, a dezvăluit că fiul său s-a antrenat şi era apt de joc pentru confruntarea cu Austria. La finalul acestui meci, selecţionerul a revenit asupra declaraţiilor făcute la adresa mijlocaşului, mărturisind, din nou, faptul că el nu s-a antrenat două zile.

În locul lui Răzvan Marin, Mircea Lucescu l-a titularizat pe Vlad Dragomir, mijlocaşul celor de la Pafos fiind lăudat de Ilie Dumitrescu. “Mister” a ţinut să menţioneze şi realizările pe care le-a avut Marin la echipa naţională, având doar cuvinte de laudă şi la adresa lui.

“Răzvan Marin e o certitudine pentru echipa națională. El a demonstrat la turneul final, a dat goluri, a fost cel mai bun marcator din Liga Națiunilor. A fost peste toți atacanții.

Reclamă
Reclamă

Nu putem să vorbim de Răzvan Marin că e terminat. E important să ai soluții. Dragomir e remarcatul meu. Să nu-l punem pe Răzvan Marin într-o zonă de-asta…

Răzvan Marin a jucat în Italia, joacă în Grecia. Vlad Dragomir joacă în Cipru. Nu putem să vorbim de Răzvan Marin care a avut constanță, a calificat echipa, s-a câștigat grupa cu el… Nu are Mircea Lucescu câte 5 soluții pe post”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Şofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcareŞofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Observator
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
10:04
Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: “100 de milioane de euro”
9:59
San Marino nu depinde doar de eșecul cu România pentru a merge la barajul de Mondial. Calculele calificării
9:33
“Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu?” Cine va fi căpitanul naţionalei la meciul cu Bosnia: “E primul lucru pe care îl face”
9:28
Christian Horner, gata să producă un “cutremur” în Formula 1. E în discuții cu o mare rivală a lui Red Bull
9:13
Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre “tricolori”
9:01
Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria
Vezi toate știrile
1 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 2 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 3 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” 4 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 EXCLUSIVMircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: “Las pe altcineva”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua