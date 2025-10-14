Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională: "Nu e terminat. Să nu-l punem în zona asta!" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la echipa naţională. Fostul internaţional a oferit declaraţii despre situaţia lui Răzvan Marin, cel care nu a bifat niciun minut în victoria cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu anunţase că mijlocaşul de 29 de ani al lui AEK Atena e accidentat înaintea meciului cu Austria, motiv pentru care a fost convocat şi Adrian Şut.

Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională

Totuşi, tatăl lui Răzvan Marin, Petre Marin, a dezvăluit că fiul său s-a antrenat şi era apt de joc pentru confruntarea cu Austria. La finalul acestui meci, selecţionerul a revenit asupra declaraţiilor făcute la adresa mijlocaşului, mărturisind, din nou, faptul că el nu s-a antrenat două zile.

În locul lui Răzvan Marin, Mircea Lucescu l-a titularizat pe Vlad Dragomir, mijlocaşul celor de la Pafos fiind lăudat de Ilie Dumitrescu. “Mister” a ţinut să menţioneze şi realizările pe care le-a avut Marin la echipa naţională, având doar cuvinte de laudă şi la adresa lui.

“Răzvan Marin e o certitudine pentru echipa națională. El a demonstrat la turneul final, a dat goluri, a fost cel mai bun marcator din Liga Națiunilor. A fost peste toți atacanții.