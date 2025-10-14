Dan Petrescu a răbufnit după victoria României cu Austria: "Toată lumea m-a luat la mişto". Pariul câştigător al Bursucului - Antena Sport

Dan Petrescu, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a fost extrem de încântat de prestaţia România din meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au câştigat cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Petrescu a lăudat mai mulţi jucători de la naţionala care acum încă mai speră chiar şi la o calificare directă la World Cup 2026, turneu final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena.
Dan Petrescu l-a lăudat pe Vlad Dragomir şi le-a dat replica contestatarilor: “Eu nu am voie să deschid gura, sunt un nimeni”
Mircea Lucescu a surprins înaintea partidei cu Austria atunci când l-a titularizat pe Vlad Dragomir. Pentru Petrescu nu a fost deloc o surpriză, fostul mare internaţional fiind un admirator al jucătorului de la Pafos.
Atunci când CFR Cluj a jucat contra formaţiei din Cipru care a ajuns sezonul acesta în UEFA Champions League, Dan Petrescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Vlad Dragomir şi nu a ratat ocazia acum să le dea replica contestatarilor săi:
“Nu știu dacă mai țineți minte, dar, când am jucat cu Pafos, am spus că e o echipă de top, iar Vlad Dragomir trebuie să joace la națională, nu înțeleg de ce nu e convocat.
Toată lumea m-a luat la mișto, că așa e la noi tot timpul: când zic eu ceva, parcă bat cu parul! «Uite-l, bă, și p-ăsta cum se bagă iar!».
Petrescu n-are voie să deschidă gura, sunt un nimeni, n-am făcut nimic, nici ca jucător, nici ca antrenor. Cam așa a fost situația și cu Pafos, și cu Dragomir! Dar când vine un selecționer care-l vede că e fotbalist, îl titularizează, îl ține în teren, nu-l scoate deloc, fiindcă-și face treaba”, a declarat Dan Petrescu, pentru gsp.ro.
Pentru România urmează acum ultimele două meciuri, din luna noiembrie. Mai întâi, tricolorii vor juca în Bosnia, după care vor evolua pe Ilie Oană, cu San Marino. Partida de la Ploieşti se joacă pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Clasamentul grupei H
- 1. Austria 15p +16
- 2. Bosnia 13p +8
- 3. România 10p +5
- 4. Cipru 8p +2
- 5. San Marino 0p -31
