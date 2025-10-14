Dan Petrescu a răbufnit după victoria României cu Austria: "Toată lumea m-a luat la mişto". Pariul câştigător al Bursucului - Antena Sport

Dan Petrescu, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a fost extrem de încântat de prestaţia România din meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au câştigat cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Petrescu a lăudat mai mulţi jucători de la naţionala care acum încă mai speră chiar şi la o calificare directă la World Cup 2026, turneu final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena.

Dan Petrescu l-a lăudat pe Vlad Dragomir şi le-a dat replica contestatarilor: “Eu nu am voie să deschid gura, sunt un nimeni”

Mircea Lucescu a surprins înaintea partidei cu Austria atunci când l-a titularizat pe Vlad Dragomir. Pentru Petrescu nu a fost deloc o surpriză, fostul mare internaţional fiind un admirator al jucătorului de la Pafos.

Atunci când CFR Cluj a jucat contra formaţiei din Cipru care a ajuns sezonul acesta în UEFA Champions League, Dan Petrescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Vlad Dragomir şi nu a ratat ocazia acum să le dea replica contestatarilor săi:

“Nu știu dacă mai țineți minte, dar, când am jucat cu Pafos, am spus că e o echipă de top, iar Vlad Dragomir trebuie să joace la națională, nu înțeleg de ce nu e convocat.