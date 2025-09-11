"Dacă aş fi acolo...". Adrian Mutu a numit schimbările pe care le-ar face la naţională - Antena Sport

Adrian Mutu a numit schimbările pe care le-ar face la echipa naţională, pentru ultimele trei meciuri rămase de disputat în preliminariile pentru World Cup 2026. “Briliantul” a dezvăluit că ar miza pe tineri jucători, pentru a le oferi acestora şansa de a se acomoda cu echipa României.

Fostul internaţional a declarat că sunt şanse mici ca România să mai prindă unul dintre primele două locuri din grupa preliminară, având în vedere că în ultimele trei partide, “tricolorii” vor înfrunta atât Austria, cât şi Bosnia, primele două clasate din grupă.

Adrian Mutu a numit schimbările pe care le-ar face la naţională

În acest context, Adrian Mutu a declarat că dacă ar fi fost pe banca naţionalei în acest moment, ar fi luat în calcul să titularizeze mai mulţi tineri jucători. El a subliniat, totuşi, că la naţională au fost convocaţi mulţi tineri şi pentru ultimele meciuri, cu Canada şi Cipru.

“Ca strategie, ideea să aducem jucători tineri e bună, pentru că avem o echipă îmbătrânită. În afară de Stanciu și Burcă, jucătorii sunt tineri, sunt jucători pe care i-am avut la echipa națională de tineret. Sunt 9-10 băieți care au fost U21, vorbim de jucători foarte tineri pentru echipa națională.

Probabil că nu o să ne mai folosim de Burcă în următoarea campanie. Cred că Nicolae Stanciu încă mai are benzină în rezervor și atunci ar trebui ținut. E un băiat și un lider extraordinar. Șansele sunt minime, aproape imposibile, ca tu să faci 9 puncte din 9 posibile și să termini pe locul 2. Ai Bosnia și Austria, sunt două echipe din cele trei meciuri.