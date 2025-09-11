"Dacă aş fi acolo...". Adrian Mutu a numit schimbările pe care le-ar face la naţională - Antena Sport

Adrian Mutu a numit schimbările pe care le-ar face la echipa naţională, pentru ultimele trei meciuri rămase de disputat în preliminariile pentru World Cup 2026. “Briliantul” a dezvăluit că ar miza pe tineri jucători, pentru a le oferi acestora şansa de a se acomoda cu echipa României.
Fostul internaţional a declarat că sunt şanse mici ca România să mai prindă unul dintre primele două locuri din grupa preliminară, având în vedere că în ultimele trei partide, “tricolorii” vor înfrunta atât Austria, cât şi Bosnia, primele două clasate din grupă.
Adrian Mutu a numit schimbările pe care le-ar face la naţională
În acest context, Adrian Mutu a declarat că dacă ar fi fost pe banca naţionalei în acest moment, ar fi luat în calcul să titularizeze mai mulţi tineri jucători. El a subliniat, totuşi, că la naţională au fost convocaţi mulţi tineri şi pentru ultimele meciuri, cu Canada şi Cipru.
“Ca strategie, ideea să aducem jucători tineri e bună, pentru că avem o echipă îmbătrânită. În afară de Stanciu și Burcă, jucătorii sunt tineri, sunt jucători pe care i-am avut la echipa națională de tineret. Sunt 9-10 băieți care au fost U21, vorbim de jucători foarte tineri pentru echipa națională.
Probabil că nu o să ne mai folosim de Burcă în următoarea campanie. Cred că Nicolae Stanciu încă mai are benzină în rezervor și atunci ar trebui ținut. E un băiat și un lider extraordinar. Șansele sunt minime, aproape imposibile, ca tu să faci 9 puncte din 9 posibile și să termini pe locul 2. Ai Bosnia și Austria, sunt două echipe din cele trei meciuri.
Nu ar fi o strategie rea să începi să te uiți și să formezi viitorul prin a da șanse altor jucători să demonstreze că sunt capabili să joace la nivelul acela. E o strategie bună! Eu dacă aș fi, asta aș face și probabil că așa va face și Mircea Lucescu. Toți cei enumerați merită să joace (n.r. – Baiaram și Screciu). și mai sunt și alții în campionat. Aici mă refer la Dobre și Baiaram… Cred că merita și Cîrjan chemat pentru a i se da câteva minute. Sunt jucători în formă în SuperLiga și merită și ei. Mai e și Borza, trebuie să ne pregătim și de Bancu, că are și el o vârstă și nu o să fie la infinit, mai ales că e suspendat cu Austria”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.
- Mesajul lui Mircea Lucescu chiar înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu: “Vă pierdeți timpul”
- Mircea Lucescu, ca și plecat de la națională. Conducerea FRF îl vrea dat afară
- Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
- Statistica nedorită în care România e lideră după egalul din Cipru. Calculele specialiștilor
- Tricolorii distruşi de Mihai Stoica după ruşinea din Cipru: “A făcut o partidă execrabilă / Trebuia să tacă”