Dănuţ Lupu ştie ce echipă va trimite în teren Mircea Lucescu la România - Kosovo: "Îl cunosc foarte bine" - Antena Sport

Dănuţ Lupu / AntenaSport Dănuţ Lupu a anticipat primul 11 pe care îl va trimite în teren Mircea Lucescu în meciul România – Kosovo, din Liga Naţiunilor. România – Kosovo e în direct în această seară, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lupu, care a fost antrenat de Mircea Lucescu la Dinamo, Brescia şi Rapid, e convins că „Il Luce" nu va risca. Fostul internaţional crede că Lucescu va miza pe aceiaşi jucători pe care i-a titularizat şi cu Lituania. Lupu nu vede mari schimbări nici cu Cipru, în cazul în care vom bate Kosovo şi vom fi deja câştigătorii grupei din Liga Naţiunilor. Dănuţ Lupu crede că Mircea Lucescu va merge pe acelaşi prim 11 la meciul cu Kosovo „Nu cred că va fi vreo surpriză. Nea Mircea, pe parcursul timpului, oriunde a fost a adus jucători tineri. Va mai trebui însă să treacă puțin timp până vor juca acești fotbaliști tineri. (n.r.: Dacă batem Kosovo vor juca și ei luni) Nu! Eu îl cunosc foarte bine pe nea Mircea, nu va risca. Eu îl cunosc pe nea Mircea, dacă va schimba echipa și, Doamne ferește, vom avea un rezultat negativ, românii îl vor ataca, pentru că ăștia suntem noi. Cum pierdem un meci, cum nu ne convine", a spus Dănuţ Lupu la fanatik.ro. Echipa trimisă în teren de Mircea Lucescu la meciul Lituania – România 1-2:

România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Sorescu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Mihăilă

Rezerve: Moldovan, Târnovanu – Manea, Ghiță, Alibec, Chipciu, Pușcaș, Dican, Hagi, Coman, Olaru, Mitriță

Mircea Lucescu a transmis şi el că nu pregăteşte schimbări pentru meciul cu Kosovo! Ce a spus de Bîrligea

Mircea Lucescu i-a convocat pe Daniel Bîrligea şi David Miculescu pentru „dubla” cu Kosovo şi Cipru. Pentru Miculescu e o convocare în premieră la naţională. Şansele ca cei doi să prindă minute cu Kosovo sunt mici. „Il Luce” a transmis clar că titular în centrul atacului va fi Denis Drăguş.

„Nu am niciun motiv să schimb, am câştigat meciurile până acum. Bîrligea joacă foarte bine la echipa de club, aşteaptă să îi vină rândul la echipa naţională. Drăguş ne-a marcat goluri, nu am niciun motiv să schimb jucătorii. Eu nu fac experienţe, experienţe le las altora”, a spus Lucescu, pentru Antena Sport.

Şi Matei Ilie, de la CFR Cluj, a fost convocat în premieră la naţională de Mircea Lucescu pentru cele două jocuri din noiembrie din UEFA Nations League.

Lotul României pentru „dubla” cu Kosovo şi Cipru PORTARI Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); FUNDAȘI Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2); MIJLOCAȘI Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0); ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).

