Decizia luată de Mircea Lucescu după accidentarea lui Daniel Bîrligea - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a primit o adevărată lovitură duminică seară. Daniel Bîrligea s-a accidentat în timpul meciului CFR Cluj – FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bîrligea a intrat la pauza meciului din Gruia, dar a rezistat doar 12 minute, fiind nevoie să fie înlocuit în debutul reprizei secunde.

Mircea Lucescu nu va aduce pe nimeni în locul lui Daniel Bîrligea

Potrivit gsp.ro, Daniel Bîrligea a suferit o ruptură. Accidentarea nu îi va permite să evolueze în cele două meciuri pe care naţionala României le dispută în luna septembrie. Atacantul FCSB-ului a efectuat şi un RMN, care confirmă ruptura musculară.

Vineri, 5 septembrie, România va întâlni Canada, într-un meci amical. Partida va începe la ora 21:00 şi va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Daniel Bîrligea se număra printre cei 26 de jucători convocaţi de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru această acţiune şi unul dintre cei şase jucători de la FCSB care vor fi prezenţi la lot. Ceilalţi sunt Ştefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase și David Miculescu.