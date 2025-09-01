Decizia luată de Mircea Lucescu după accidentarea lui Daniel Bîrligea - Antena Sport

Închide meniul
Decizia luată de Mircea Lucescu după accidentarea lui Daniel Bîrligea

Publicat: 1 septembrie 2025, 15:24

Daniel Bîrligea şi Mircea Lucescu / Sport Pictures

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a primit o adevărată lovitură duminică seară. Daniel Bîrligea s-a accidentat în timpul meciului CFR Cluj – FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2.

Bîrligea a intrat la pauza meciului din Gruia, dar a rezistat doar 12 minute, fiind nevoie să fie înlocuit în debutul reprizei secunde.

Mircea Lucescu nu va aduce pe nimeni în locul lui Daniel Bîrligea

Potrivit gsp.ro, Daniel Bîrligea a suferit o ruptură. Accidentarea nu îi va permite să evolueze în cele două meciuri pe care naţionala României le dispută în luna septembrie. Atacantul FCSB-ului a efectuat şi un RMN, care confirmă ruptura musculară.

Vineri, 5 septembrie, România va întâlni Canada, într-un meci amical. Partida va începe la ora 21:00 şi va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Daniel Bîrligea se număra printre cei 26 de jucători convocaţi de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru această acţiune şi unul dintre cei şase jucători de la FCSB care vor fi prezenţi la lot. Ceilalţi sunt Ştefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase și David Miculescu.

Singurii atacanţi pe care Mircea Lucescu îi mai are la dispoziţie în acest moment sunt Louis Munteanu şi Denis Drăguş. În ciuda acestui lucru, selecţionerul României ar fi decis să nu mai cheme pe nimeni în locul lui Daniel Bîrligea, potrivit sursei mai sus menţionate.

Atacantul FCSB-ului are trei meciuri disputate la echipa naţională a României. În luna noiembrie 2024, în partida cu Cipru, din Nations League, el a deschis scorul în al doilea minut, în victoria cu 4-1 a “tricolorilor”.

După meciul amical cu Canada, România merge în Cipru pe 9 septembrie, pentru al cincilea meci din preliminariile World Cup 2026. Echipa lui Mircea Lucescu are două victorii şi două înfrângeri după primele patru meciuri ale acestei campanii de calificare.

România se află pe locul 3, cu 6 puncte, la egalitate cu Austria, echipa de pe locul al doilea, care are însă şi două meciuri mai puţin disputate. Bosnia, echipă cu trei meciuri disputate până acum, are 9 puncte. Cipru se află pe locul 4, cu 3 puncte, în timp ce San Marino este pe ultimul loc, cu înfrângeri pe linie.

