OFICIAL | Nicolae Stanciu s-a "rupt" şi va rata meciurile cu Moldova şi Austria! Cât va lipsi căpitanul naţionalei României - Antena Sport

Răzvan Raţ, membru în Consiliul de Administraţie al celor de la Genoa, a confirmat problemele de sănătate pe care le are Nicolae Stanciu. Căpitanul naţionalei României nu va putea onora convocarea pentru meciurile cu Moldova şi Austria.

Stanciu a acuzat probleme după ultimul meci de campionat cu Lazio. În urma testelor efectuate s-a descoperit că acesta are o leziune şi că va fi indisponibil atât pentru Patrick Vieira, la Genoa, cât şi pentru Mircea Lucescu, la echipa naţională.

Nicolae Stanciu, indisponibil o lună! Ratează meciurile cu Moldova şi Austria

Potrivit lui Răzvan Raţ, cel care a discutat cu staff-ul medical al celor de la Genoa, Nicolae Stanciu va fi indisponibil timp de o lună.

“Stanciu e accidentat, are o leziune de gradul 2 spre 3, cred că va fi o lună indisponibil. Vorbeam ieri cu stafful medical şi cam o lună este perioada în care va fi indisponibil. E clar că Stanciu este un jucător extrem de important pentru echipa naţională şi e clar că este o pierdere”, a spus Raţ.

Răzvan Raţ a confirmat veştile apărute în Italia. Inclus Mircea Lucescu vorbise în presa din peninsulă despre probleme lui Stanciu, înainte ca acesta să efectueze toate testele medicale.