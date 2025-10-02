OFICIAL | Nicolae Stanciu s-a "rupt" şi va rata meciurile cu Moldova şi Austria! Cât va lipsi căpitanul naţionalei României - Antena Sport

Răzvan Raţ, membru în Consiliul de Administraţie al celor de la Genoa, a confirmat problemele de sănătate pe care le are Nicolae Stanciu. Căpitanul naţionalei României nu va putea onora convocarea pentru meciurile cu Moldova şi Austria.
Stanciu a acuzat probleme după ultimul meci de campionat cu Lazio. În urma testelor efectuate s-a descoperit că acesta are o leziune şi că va fi indisponibil atât pentru Patrick Vieira, la Genoa, cât şi pentru Mircea Lucescu, la echipa naţională.
Nicolae Stanciu, indisponibil o lună! Ratează meciurile cu Moldova şi Austria
Potrivit lui Răzvan Raţ, cel care a discutat cu staff-ul medical al celor de la Genoa, Nicolae Stanciu va fi indisponibil timp de o lună.
“Stanciu e accidentat, are o leziune de gradul 2 spre 3, cred că va fi o lună indisponibil. Vorbeam ieri cu stafful medical şi cam o lună este perioada în care va fi indisponibil. E clar că Stanciu este un jucător extrem de important pentru echipa naţională şi e clar că este o pierdere”, a spus Raţ.
Răzvan Raţ a confirmat veştile apărute în Italia. Inclus Mircea Lucescu vorbise în presa din peninsulă despre probleme lui Stanciu, înainte ca acesta să efectueze toate testele medicale.
Absenţa lui Nicolae Stanciu de la meciurile României cu Moldova şi Austria vine ca o adevărată lovitură pentru Mircea Lucescu. În urmă cu câteva zile, selecţionerul a mai primit o veste proastă, după ce l-a pierdut şi pe Denis Drăguş pentru acţiunea din luna octombrie.
Pe 9 octombrie, România va juca un nou meci amical, contra Moldovei, pe Arena Naţională. Tot pe cel mai mare stadion al ţării va avea loc şi duelul dintre România şi Austria. Partida din preliminariile World Cup 2026 se joacă pe 12 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
