Dorin Goian, încrezător de forța naționalei României: „Plecăm cu prima șansă” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va disputa două partide în luna septembrie, însă cea mai importantă rămâne este contra selecționatei Ciprului, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Meciul România – Canada va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY vineri, de la ora 21:45. De asemenea, partida amicală va fi LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Dorin Goian, încrezător că România poate învinge Cipru și Austria

Cu două eșecuri suferite în faza preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, naționala de fotbal a României ocupă locul al treilea într-o grupă cu Bosnia, Austria, Cipru și San Marino.

Dorin Goian a vorbit înaintea amicalului pe care tricolorii îl vor disputa contra Canadei, iar fostul internațional român a explicat că jocul de pe Arena Națională nu are importanță, nefăcând parte din campania de calificare pentru turneul final de anul viitor.