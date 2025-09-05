Dorin Goian, încrezător de forța naționalei României: „Plecăm cu prima șansă” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 5 septembrie 2025, 17:45

Dorin Goian la naționala României / Sportpictures

Naționala de fotbal a României va disputa două partide în luna septembrie, însă cea mai importantă rămâne este contra selecționatei Ciprului, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Meciul România – Canada va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY vineri, de la ora 21:45. De asemenea, partida amicală va fi LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Dorin Goian, încrezător că România poate învinge Cipru și Austria

Cu două eșecuri suferite în faza preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, naționala de fotbal a României ocupă locul al treilea într-o grupă cu Bosnia, Austria, Cipru și San Marino.

Dorin Goian a vorbit înaintea amicalului pe care tricolorii îl vor disputa contra Canadei, iar fostul internațional român a explicat că jocul de pe Arena Națională nu are importanță, nefăcând parte din campania de calificare pentru turneul final de anul viitor.

„Ne interesează meciul cu Cipru, pentru că este jocul oficial și jocul de calificare. Suntem peste echipa Ciprului și cred eu că plecăm cu prima șansă. 

Dacă vrem să mai avem șanse la calificare, atunci obligatoriu trebuie să câștigăm jocul cu Cipru. Chiar dacă am început mai slab această campanie de calificare, cu acea înfrângere acasă cu Bosnia, eu cred că România are puterea să învingă Bosnia în deplasare.

România are puterea să bată Austria acasă, dar cred că cel mai important este jocul cu Cipru și cred că trebuie să face orice pentru a câștiga”, a declarat Dorin Goian, potrivit sport.ro.

Cum arată situația în grupa României pentru calificarea la CM 2026

1. Bosnia și Herțegovina 9 puncte / 3 meciuri jucate

2. Austria 6 puncte / 2 meciuri jucate

3. România 6 puncte / 4 meciuri jucate

4. Cipru 3 puncte / 3 meciuri jucate

5. San Marino 0 puncte / 4 meciuri jucate

