Dorin Mateuț a dat verdictul legat de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României: "Eu sunt convins" - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 3 noiembrie 2025, 20:23

Comentarii
Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dorin Mateuț, fostul mare jucător al lui Dinamo, a vorbit în cadrul unui interviu despre situația de la naționala României, dar și despre posibila plecare a lui Mircea Lucescu după finalul preliminariilor. “Il Luce” a anunțat în trecut că va părăsi cârma reprezentativei dacă nu va obține calificarea directă la Cupa Mondială, însă fosta Gheată de Aur a Europei nu este crede că acest lucru se va întâmpla.

Mateuț crede de asemenea că Lucescu o va conduce pe România la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. În plus, fostul mijlocaș ofensiv și-a adus aminte și de perioada în care evolua la Dinamo și a declarat că echipa aceea, care a ajuns în semifinalele Cupei Cupelor, ar fi avut șanse să câștige UCL.

Dorin Mateuț are încredere în Lucescu: “Va califica România și va fi și el acolo”

România mai are șanse infime să se califice direct la Campionatul Mondial, ținând cont că se află pe locul 3 în Grupa H, cu 10 puncte, cu două etape înainte de final. Pe primele două poziții se află Austria (15 pct.) și Bosnia (13 pct.), iar ocupanta primului loc are nevoie de doar două puncte pentru a-și asigura calificarea.

Acum aproape o lună, Mircea Lucescu anunța că dacă elevii săi nu vor încheia grupa pe primul loc, atunci el se va da la o parte, dar Mateuț nu crede că acest lucru se va întâmpla:

Eu sunt convins că nu se lasă nea Mircea. Va califica România la Mondial și va fi și el acolo. Are embiție mare, are! Unde va fi peste 10 ani? La un șpriț, aici, cu noi.

Uite, cu siguranță, dacă rămânea și nea Mircea la Dinamo după 1990, și noi, jucătorii, aveam toate șansele să câștigăm Champions League“, a spus Mateuț, potrivit gsp.ro.

România mai are de disputat două meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială, cel cu Bosnia de pe 15 noiembrie, care va fi decisiv în vederea ierarhiei grupei, plus cel cu San Marino din ultima etapă.

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 4 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 5 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
