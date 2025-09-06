Dumitru Dragomir i-a pus la zid pe tricolori după România - Canada 0-3: "Varză! Ciorbă de potroace" - Antena Sport

Închide meniul
Dumitru Dragomir i-a pus la zid pe tricolori după România – Canada 0-3: “Varză! Ciorbă de potroace”

Publicat: 6 septembrie 2025, 13:40

Dumitru Dragomir / Profimedia

Dumitru Dragomir nu i-a menajat pe jucătorii României, după înfrângerea în faţa Canadei. Fostul preşedinte LPF a avut un discurs dur la adresa tricolorilor, după meciul de pe Arena Naţională.

România a pierdut la scor de neprezentare meciul de pregătire de vineri seară, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Dumitru Dragomir s-a dezlănţuit la adresa jucătorilor României, după înfrângerea cu Canada

Dumitru Dragomir a fost dezamăgită de jocul României din meciul contra Canadei şi a făcut praf fiecare compartiment al echipei lui Mircea Lucescu. Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal se aşteaptă la schimbări pentru meciul cu Cipru, de marţi seară, din preliminariile Wolrd Cup 2026.

Dramogir nici nu concepe ca echipa României să nu câştige meciul extrem de important din Cipru, în contextul în care tricolorii se luptă pentru calificarea la World Cup 2026 cu echipe precum Austria şi Bosnia.

“Stanciu, destul de slab. N-aș putea să vorbesc despre un jucător care să fi jucat bine. Apărarea a fost varză. Rețineți ce vă spun: mijlocul terenului a fost salată de cartofi, iar atacul ciorbă de potroace. Vom câștiga cu altă echipă în Cipru. Dacă ne bate Cipru, suntem de râsul lumii”, a declarat Dumitru Dragomir, la fanatik.ro.

România se pregăteşte acum pentru meciul cu Cipru. În meciul tur, disputat în luna iunie, pe Arena Naţională, tricolorii s-au impus cu 2-0. România are mare nevoie de victorie, în condiţiile în care are deja două înfrângeri în această grupă, cu Bosnia şi Austria.

Clasament Grupa H

  • 1. Bosnia – 3 meciuri – 9 puncte
  • 2. Austria – 2 meciuri – 6 puncte
  • 3. România – 4 meciuri – 6 puncte
  • 4. Cipru – 3 meciuri – 3 puncte
  • 5. San Marino – 4 meciuri – 0 puncte
