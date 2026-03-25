Edi Iordănescu nu vrea “experimente” cu Turcia. Cu cine ar juca el în echipa de start!

Edi Iordănescu crede că ar fi bine ca Mircea Lucescu să nu facă “experimente” cu Turcia şi să aleagă o formulă de start sudată. Discuţia a plecat, după ce în defensivă încă nu se ştie cu cine va începe selecţionerul României. Radu Drăguşin este titular, iar lângă el şanse mari sunt să joace Ghiţă, fotbalist pe care Lucescu îl preferă. Edi Iordănescu crede că oportun ar fi Burcă! Cei doi au jucat împreună şi la Euro, iar fostul selecţioner crede că este bună “continuitatea”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Un joc cu o astfel de miză… nu poți să îți asumi experimente. Trebuie să mergi pe experiență, pe stabilitate, pe certitudine. Din start, cred că un astfel de cuplu se recomandă, chiar dacă și Ghiță a făcut meciuri bune. Este un jucător care, încet-încet, s-a integrat. Cred, totuși, că Burcă și Drăgușin au dus bătălii bune. E un cuplu sudat. Discută bine între ei. Au asimilat foarte bine informațiile. Cred în cei doi. Nu îmi permit să militez pentru asta. Poate îl vom vedea pe Ghiță titular. Drăgușin cu Ghiță ar fi un experiment.

Trebuie continuitate. Ne-am calificat la EURO. Trebuie să confirmăm acest grup. Trebuie să legăm două calificări. Am fost și eu parte din acest proiect. A fost ceva extraordinar. Puțină lume ne-a dat șanse. Au fost multe lucruri negative luate din trecut. Nu multă lume ne-a dat șanse. Maniera în care echipa s-a calificat, de pe primul loc… Asta a fost o fundație extraordinară pentru această generație. Ar fi ceva fantastic. E datoria băieților să dea totul. Asta ar confirma că e o generație cu valoare”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Fanatik.ro.

Edi Iodănescu crede în şansa naţionalei României şi speră la o surpriză.

“E drept, multă lume ne vede outsideri, dar de multe ori am reacționat bine din această poziție. Nu îmi permit să intru în subtilități. Și eu am fost acolo și nu mi-a plăcut când se întâmpla asta. Toată lumea are dreptul la o opinie, însă au fost și multe neadevăruri, multe chestii spuse care nu aveau la bază nicio informație adevărată. Au fost speculații. Nu mi-a căzut bine. Echipa națională are nevoie de liniște. Sfaturi nu pot să dau. Trebuie să tratăm meciul cu încredere. Dacă mergem cu ideea că nu se poate câștiga, nu avem nicio șansă. Cred că am avut un culoar bun în calificări. Cred că mulți am avut mult entuziasm și ne-am gândit la primul loc în grupă. Din păcate, nu am reușit să terminăm nici pe doi. Noi am obținut, totuși, această plasă de siguranță. Trebuie să avem toată încrederea și să dăm totul. Băieții trebuie să fie capacitați și să intre pe teren cu curaj. E șansa unei generații. Au datoria să arate că vor și că pot”, a mai spus fostul selecţioner.