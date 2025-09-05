Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Prunea nu l-a iertat pe Horațiu Moldovan pentru gafa din România - Canada: „Stânjenitor” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Florin Prunea nu l-a iertat pe Horațiu Moldovan pentru gafa din România – Canada: „Stânjenitor”

Florin Prunea nu l-a iertat pe Horațiu Moldovan pentru gafa din România – Canada: „Stânjenitor”

Publicat: 5 septembrie 2025, 22:30

Comentarii
Florin Prunea nu l-a iertat pe Horațiu Moldovan pentru gafa din România – Canada: Stânjenitor”

Horațiu Moldovan, în tricoul naționalei României / Sportpictures

Canada a reușit o primă repriză de excepție pe Arena Națională, în amicalul disputat contra selecționatei României. Jonathan David a deschis scorul după doar 11 minute cu o lovitură de cap, iar avantajul a fost majorat avantajul oaspeților, 11 minute mai târziu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Horațiu Moldovan a gafat incredibil la faza prin care Canada a dus scorul la 2-0, iar Florin Prunea nu a ratat ocazia de a-l taxa pe portarul care evoluează în Spania la Real Oviedo.

Florin Prunea l-a taxat pe Horațiu Moldovan

Deși nu a prins niciun meci ca titular de la transferul la Real Oviedo, Horațiu Moldovan a fost trimis în primul 11 de selecționerul Mircea Lucescu pentru amicalul cu selecționata Canadei.

Portarul român a greșit grav la faza prin care oaspeții și-au dublat avantajul pe tabelă, iar Florin Prunea l-a taxat pentru felul în care a ales să gestioneze acea fază.

„Eu mă rugam să nu ai dreptate (n.r.-i se adresa lui Radu Naum). Este o greșeală pur tehnică, nu ai voie să te pui sub presiune singur. Îți vine mingea, nu te complici, degajezi. A avut și ghinion, că poate nu ieșea gol. Am văzut și evoluția lui… Stânjenitor.

Reclamă
Reclamă

Adică nu mai era Moldovan pe care îl știam noi, atent, agil. A mai avut 2-3 ezitări. Sunt curios dacă va mai continua. Nu cred, sincer, cred că va intra Târnovanu. Nu pune presiune pe tine singur.

O să spui că nu a mai apărat din aprilie. Discuția e mai amplă. Da, e important să aperi, dar când ai o fază din asta, joac-o simplu, foarte simplu, da-o afară”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul VidraruEXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Observator
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Ce decizie au luat profesorii de la școala fiicei lui Nicușor Dan. Președintele spune că va participa la deschiderea de an școlar, pentru că nu știe de vreo grevă
Fanatik.ro
Ce decizie au luat profesorii de la școala fiicei lui Nicușor Dan. Președintele spune că va participa la deschiderea de an școlar, pentru că nu știe de vreo grevă
22:27
LIVE VIDEORomânia – Canada 0-2. Ahmed, gol după gafa rarisimă a lui Horațiu Moldovan! Bară a lui Stanciu
21:50
Mihai Stoica, atac lansat la adresa lui Mircea Lucescu! Ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB: „Batem toate recordurile”
21:32
VideoHorațiu Moldovan, gafă uriașă în România – Canada! Ahmed a profitat și a înscris
21:25
VideoJonathan David a deschis scorul în România – Canada
21:15
EXCLUSIVPrimele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România – Canada!
20:51
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu!
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 “E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 5 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” 6 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut