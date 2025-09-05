Florin Prunea nu l-a iertat pe Horațiu Moldovan pentru gafa din România - Canada: „Stânjenitor” - Antena Sport

Canada a reușit o primă repriză de excepție pe Arena Națională, în amicalul disputat contra selecționatei României. Jonathan David a deschis scorul după doar 11 minute cu o lovitură de cap, iar avantajul a fost majorat avantajul oaspeților, 11 minute mai târziu.

Horațiu Moldovan a gafat incredibil la faza prin care Canada a dus scorul la 2-0, iar Florin Prunea nu a ratat ocazia de a-l taxa pe portarul care evoluează în Spania la Real Oviedo.

Florin Prunea l-a taxat pe Horațiu Moldovan

Deși nu a prins niciun meci ca titular de la transferul la Real Oviedo, Horațiu Moldovan a fost trimis în primul 11 de selecționerul Mircea Lucescu pentru amicalul cu selecționata Canadei.

Portarul român a greșit grav la faza prin care oaspeții și-au dublat avantajul pe tabelă, iar Florin Prunea l-a taxat pentru felul în care a ales să gestioneze acea fază.

„Eu mă rugam să nu ai dreptate (n.r.-i se adresa lui Radu Naum). Este o greșeală pur tehnică, nu ai voie să te pui sub presiune singur. Îți vine mingea, nu te complici, degajezi. A avut și ghinion, că poate nu ieșea gol. Am văzut și evoluția lui… Stânjenitor.