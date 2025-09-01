Florin Tănase: "Trebuie să luăm pe rând meciurile cu Canada şi Cipru şi să le câştigăm" - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase: “Trebuie să luăm pe rând meciurile cu Canada şi Cipru şi să le câştigăm”

Publicat: 1 septembrie 2025, 20:55

Florin Tănase, la naţională / Profimedia Images

Internaţionalul Florin Tănase a declarat, luni, la antrenamentul deschis de la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, că el şi colegii săi din naţionala României trebuie să ia pe rând meciurile cu Canada şi Cipru şi să le câştige, el menţionând că la prima reprezentativă chiar şi amicalele sunt importante.

Meciul România – Canada este în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Florin Tănase: “Fiecare meci e important când joci la echipa naţională”

Întotdeauna când vin la echipa naţională o fac cu plăcere şi onoare. Suntem bucuroşi că suntem din nou împreună, acum rămâne să ne pregătim bine pentru meciurile care urmează. Fiecare meci e important când joci la echipa naţională, chiar dacă este amical. Avem două meciuri, trebuie să le luăm pe rând şi să le câştigăm. La prima reprezentativă vin cei mai valoroşi jucători români. Cei noi se vor adapta repede cu siguranţă, pentru că jucătorii valoroşi nu au nevoie de mult timp de adaptare”, a declarat Florin Tănase la Mogoşoaia.

Daniel Bîrligea, accidentat în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2, nu va evolua în meciurile naţionalei cu Canada şi Cipru. Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a decis să nu mai cheme niciun înlocuitor pentru Bîrligea după ce a fost informat de rezultatul RMN-ului atacantului. Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

