Fostul jucător al Generaţiei de Aur vrea să devină selecţioner: "Asta e condiţia numărul 1" - Antena Sport

Dorinel Munteanu, fostul mare jucător din Generaţia de Aur, vrea să devină selecţioner într-o bună zi. Rămas fără angajament după experienţa neplăcută de la Sepsi Sf. Gheorghe, echipă la care a stat câteva etape la finalul sezonului trecut, Munteanu a dezvăluit că îşi doreşte să devină selecţioner.

Ca jucător, Dorinel Munteanu deţine recordul de selecţii la naţionala României, jucând de 134 de ori pentru tricolori. Campion al României ca antrenor cu Oţelul Galaţi, Munteanu nu a fost însă niciodată luat în considerare pentru postul de selecţioner.

Dorinel Munteanu vrea să devină selecţioner: “Trebuie să ai performanţe înainte de orice”

Dorinel Munteanu şi-ar dori să devină selecţioner în viitor, fie că vorbim despre naţionala României sau naţionala altei ţări. El a numit şi condiţia principală pentru ca un antrenor să poată deveni selecţioner, aceea de a face performanţă înainte:

“Sunt mulți factori care duc la numirea unui selecționer, rezultatele, dacă cei care conduc federația au încredere. Sigur, dacă Dumnezeu va dori poate voi fi selecționer. În România sau poate în altă țară.

Dar condiția numărul 1, după părerea mea, e ca un selecționer trebuie să aibă performanță înainte de orice. Fără acest lucru nu ai cum, este imposibil. Mai sunt cazuri, dar asta nu poate să ducă la un progres”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit iamsport.ro.