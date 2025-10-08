Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fostul jucător al Generaţiei de Aur vrea să devină selecţioner: "Asta e condiţia numărul 1" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Fostul jucător al Generaţiei de Aur vrea să devină selecţioner: “Asta e condiţia numărul 1”

Fostul jucător al Generaţiei de Aur vrea să devină selecţioner: “Asta e condiţia numărul 1”

Publicat: 8 octombrie 2025, 9:34

Comentarii
Fostul jucător al Generaţiei de Aur vrea să devină selecţioner: Asta e condiţia numărul 1

Dorinel Munteanu / Profimedia

Dorinel Munteanu, fostul mare jucător din Generaţia de Aur, vrea să devină selecţioner într-o bună zi. Rămas fără angajament după experienţa neplăcută de la Sepsi Sf. Gheorghe, echipă la care a stat câteva etape la finalul sezonului trecut, Munteanu a dezvăluit că îşi doreşte să devină selecţioner.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ca jucător, Dorinel Munteanu deţine recordul de selecţii la naţionala României, jucând de 134 de ori pentru tricolori. Campion al României ca antrenor cu Oţelul Galaţi, Munteanu nu a fost însă niciodată luat în considerare pentru postul de selecţioner.

Dorinel Munteanu vrea să devină selecţioner: “Trebuie să ai performanţe înainte de orice”

Dorinel Munteanu şi-ar dori să devină selecţioner în viitor, fie că vorbim despre naţionala României sau naţionala altei ţări. El a numit şi condiţia principală pentru ca un antrenor să poată deveni selecţioner, aceea de a face performanţă înainte:

“Sunt mulți factori care duc la numirea unui selecționer, rezultatele, dacă cei care conduc federația au încredere. Sigur, dacă Dumnezeu va dori poate voi fi selecționer. În România sau poate în altă țară.

Dar condiția numărul 1, după părerea mea, e ca un selecționer trebuie să aibă performanță înainte de orice. Fără acest lucru nu ai cum, este imposibil. Mai sunt cazuri, dar asta nu poate să ducă la un progres”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit iamsport.ro.

Reclamă
Reclamă

În ceea ce priveşte experienţa, Dorinel Munteanu l-a dat ca exemplu pe Mirel Rădoi, cel care a devenit selecţioner după performanţa României U21 de la EURO 2019. Cu toate acestea, Munteanu consideră că acest pas a fost făcut prea devreme de către actualul antrenor al Universităţii Craiova:

“Sunt mulți factori care duc la numirea unui selecționer, rezultatele, dacă cei care conduc federația au încredere. Sigur, dacă Dumnezeu va dori poate voi fi selecționer. În România sau poate în altă țară.

Dar condiția numărul 1, după părerea mea, e ca un selecționer trebuie să aibă performanță înainte de orice. Fără acest lucru nu ai cum, este imposibil. Mai sunt cazuri, dar asta nu poate să ducă la un progres”, a mai spus Dorinel Munteanu.

Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişteSatul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Observator
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
12:39
Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 de la Wuhan! A pierdut în faţa numărului 142 WTA
12:07
Lionel Messi, mesaj superb după anunțul retragerii lui Jordi Alba: “Cine îmi va oferi pase acum?”
12:00
Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: “Loseri egocentrici”
11:25
Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC
11:16
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie
11:06
VIDEOA început noul sezon din NHL! Sidney Crosby şi Nathan MacKinnon au scris istorie încă din prima zi
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri 5 Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo 6 Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”