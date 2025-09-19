FRF a pus în vânzare biletele pentru meciurile României din octombrie! Partida cu Austria e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY - Antena Sport

FRF a pus în vânzare biletele la meciurile pe care România le va disputa în luna octombrie. Primul este amicalul cu Moldova, de pe 9 octombrie, după care urmează pe 12 octombrie partida cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ambele partide se vor juca pe Arena Naţională, iar în cursul zilei de vineri, FCSB a pus în vânzare biletele pentru cele două meciuri.

FRF a pus în vânzare preţurile biletelor pentru meciurile cu Moldova şi Austria

Preţurile sunt cuprinse între 40 de lei, la cele două peluze, în timp ce fanii care vor să stea la cele două tribune, în zonele centrale, vor avea de plătit 100 de lei. Biletele pentru copiii cu vârsta sub 15 ani vor costa 10 lei, în timp ce biletele pentru tinerii între 15 și 24 de ani vor costa 30 de lei, potrivit frf.ro.

Fiecare suporter va putea să îşi achiziţioneze cel mult 4 bilete, excepţie făcând cele din Family Zone, acolo unde limita este de 5 bilete.

Acestea vor fi primele meciuri ale României după partidele din septembrie. Tricolorii lui Mircea Lucescu au pierdut cu Canada, scor 0-3, după care au remizat în Cipru, scor 2-2. În urma acestui rezultat, naţionala a coborât trei locuri în clasamentul FIFA.