Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FRF a pus în vânzare biletele pentru meciurile României din octombrie! Partida cu Austria e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | FRF a pus în vânzare biletele pentru meciurile României din octombrie! Partida cu Austria e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

FRF a pus în vânzare biletele pentru meciurile României din octombrie! Partida cu Austria e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Publicat: 19 septembrie 2025, 13:30

Comentarii
FRF a pus în vânzare biletele pentru meciurile României din octombrie! Partida cu Austria e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Jucătorii României / Profimedia

FRF a pus în vânzare biletele la meciurile pe care România le va disputa în luna octombrie. Primul este amicalul cu Moldova, de pe 9 octombrie, după care urmează pe 12 octombrie partida cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambele partide se vor juca pe Arena Naţională, iar în cursul zilei de vineri, FCSB a pus în vânzare biletele pentru cele două meciuri.

FRF a pus în vânzare preţurile biletelor pentru meciurile cu Moldova şi Austria

Preţurile sunt cuprinse între 40 de lei, la cele două peluze, în timp ce fanii care vor să stea la cele două tribune, în zonele centrale, vor avea de plătit 100 de lei. Biletele pentru copiii cu vârsta sub 15 ani vor costa 10 lei, în timp ce biletele pentru tinerii între 15 și 24 de ani vor costa 30 de lei, potrivit frf.ro.

Fiecare suporter va putea să îşi achiziţioneze cel mult 4 bilete, excepţie făcând cele din Family Zone, acolo unde limita este de 5 bilete.

Acestea vor fi primele meciuri ale României după partidele din septembrie. Tricolorii lui Mircea Lucescu au pierdut cu Canada, scor 0-3, după care au remizat în Cipru, scor 2-2. În urma acestui rezultat, naţionala a coborât trei locuri în clasamentul FIFA.

Reclamă
Reclamă

Clasamentul FIFA pe luna septembrie

1 (2). Spania 1.875,37 puncte
2 (3). Franţa 1870.92
3 (1). Argentina 1.870,32
4 (4). Anglia 1.820,44
5 (6). Portugalia 1.779,55
6 (5). Brazilia 1.761,6
7 (7). Olanda 1.754,17
8 (8). Belgia 1.739,54
9 (10). Croaţia 1.714,2
10 (11). Italia 1.710,06
……………………………….
22 (22). Austria 1.601,86
26 (28). Canada 1.558,04
51 (48). România 1.462,85
73 (72). Bosnia-Herţegovina 1.344,25
128 (128). Cipru 1.128,1
210 (210). San Marino 733,23

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Observator
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
15:39
EXCLUSIVIoan Andone, verdict dur în cazul lui Daniel Bîrligea: “Dacă te tot rupi încă doi ani, poate să se termine cariera ta”
15:25
Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea! Antrenorul nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant
15:18
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Oțelul – Universitatea Craiova: “Nu va fi deloc uşor”
15:00
LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente a MP al Azerbaidjanului! Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
14:57
Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: “Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice”
14:43
Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 3 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 4 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 5 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 6 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”