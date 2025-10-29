FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă - Antena Sport

Închide meniul
FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă

FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă

FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă

Andrei Nicolae Publicat: 29 octombrie 2025, 15:49

FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă

România U21, la meciul cu Cipru U21 / Sport Pictures

Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a hotărât amendarea Federaţiei Române de Fotbal ca urmare a incidentelor de la meciul U-21 dintre România şi Cipru.

FRF era acuzată de comportament rasist şi/sau discriminatoriu şi de aprinderea de obiecte pirotehnice.

Amenda UEFA pentru FRF

Federaţia română a fost amendată cu 10.000 de euro şi sancţionată cu riscul închiderii parțiale a stadionului pe care echipa Under-21 a României va juca următorul meci din competiţia UEFA în calitate de federaţie gazdă. Se face referire la sectorul Tribuna 2 al Stadionului Dr. Constantin Rădulescu sau sectorul echivalent în cazul în care meciul se va juca pe un alt stadion, din cauza comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor. Închiderea parţială a stadionului este suspendată pentru o perioadă de probă de doi ani, potrivit news.ro.

De asemenea, UEFA a decis aplicarea unei amenzi de 1.125 euro Federaţiei Române de Fotbal pentru aprinderea de materiale pirotehnice. La 14 octombrie, echipa naţională U21 a României a învins, pe teren propriu, scor 2-0, selecţionata U21 a Ciprului, într-un meci din grupa A a calificărilor Euro U21 2027.

