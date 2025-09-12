Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: "Era primul OUT" - Antena Sport

Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, atunci când se afla în discuţii privind preluarea naţionalei. Florin Prunea a dezvăluit faptul că “Regele” voia să facă schimbări importante la Federaţie.

Înainte ca Mircea Lucescu să revină pe banca naţionalei, Gică Hagi a fost primul de pe lista lui Răzvan Burleanu. “Regele” a rămas, la momentul respectiv, pe banca celor de la Farul şi a refuzat naţionala.

Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala

Totuşi, Florin Prunea a dezvăluit că Gică Hagi a fost extrem de aproape să revină la echipa naţională, anul trecut. Fostul portar a dezvăluit că singura pretenţie a “Regelui” a fost ca Mihai Stoichiţă să plece, el ocupând postul de director tehnic în cadrul FRF.

“Data trecută de ce nu a venit? A mai primit o astfel de ofertă și nu a acceptat-o. A fost și la Federație, îi făcuseră și meniul, a fost întrebat și ce vrea să mănânce la prânz.

A spus: ăla afară, ăla afară. Își făcuse echipa, iar Mihai Stoichiță era primul out”, a declarat Florin Prunea, conform iamsport.ro.