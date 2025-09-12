Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: "Era primul OUT" - Antena Sport

Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, atunci când se afla în discuţii privind preluarea naţionalei. Florin Prunea a dezvăluit faptul că “Regele” voia să facă schimbări importante la Federaţie.
Înainte ca Mircea Lucescu să revină pe banca naţionalei, Gică Hagi a fost primul de pe lista lui Răzvan Burleanu. “Regele” a rămas, la momentul respectiv, pe banca celor de la Farul şi a refuzat naţionala.
Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala
Totuşi, Florin Prunea a dezvăluit că Gică Hagi a fost extrem de aproape să revină la echipa naţională, anul trecut. Fostul portar a dezvăluit că singura pretenţie a “Regelui” a fost ca Mihai Stoichiţă să plece, el ocupând postul de director tehnic în cadrul FRF.
“Data trecută de ce nu a venit? A mai primit o astfel de ofertă și nu a acceptat-o. A fost și la Federație, îi făcuseră și meniul, a fost întrebat și ce vrea să mănânce la prânz.
A spus: ăla afară, ăla afară. Își făcuse echipa, iar Mihai Stoichiță era primul out”, a declarat Florin Prunea, conform iamsport.ro.
Numele lui Gică Hagi a fost vehiculat şi după ce România a remizat cu Cipru, scor 2-2. “Regele” era dorit pe banca naţionalei, dacă Mircea Lucescu ar fi plecat. “Il Luce” a decis să continue alături de “tricolori”, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu.
Mihai Stoichiţă, în vârstă de 71 de ani, ocupă funcţia de director tehnic la FRF de la începutul lui 2017. Înainte să vină în Federaţie, ultima echipă antrenată de Stoichiţă a fost Petrolul, între octombrie 2015 şi ianuarie 2016.
