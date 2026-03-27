Gigi Becali a anunţat cine va fi salvatorul României! “O să vezi ce o să facă”

Gigi Becali susţine că mult aşteptata revenire a lui Gică Hagi la naţionala României o să schimbe din temelii jocul tricolorilor. Asta după ce în Turcia, echipa noastră a dezamăgit la mai multe capitole.
“O să vină Hagi și o să vezi echipă națională. O să vezi că o să facă. Lasă, bă, că nu avem noi jucători, dar avem ceva potențial să dăm 3 pase acolo. Să vezi ceva acolo, cât de cât. La Hagi nu există, cum zice el, eu joc fotbal, nu stau să mă apăr.
Gigi Becali a anunţat cine va fi salvatorul României
Tu crezi că nu ar fi vrut să joace? Nu ai văzut că era 1-0 pentru ei și mingea tot la ei. Ai văzut că s-a mai mișcat puțin jocul când au intrat Tănase și Stanciu? Eu așa le făceam schimbările.
Hagi o să reconstruiască, o să vezi, dar tot cu jucătorii ăștia. O să joace Hagi vreodată cu 2 închizători? L-ai văzut vreodată? O să facă el ceva, cred”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
România a făcut în Turcia cel mai slab meci din preliminariile pentru World Cup 2026
România a pierdut calificarea la World Cup 2026, după eşecul din Turcia, 0-1. Chiar dacă tricolorii au dat totul pentru o victorie, cifrele arată că duelul a fost dezechilibrat şi că adversarii ne-au dominat la majoritatea capitolelor.
Conform statisticilor oferite de Opta, România a avut cea mai mică posesie din cele 9 meciuri disputate în preliminarii, 32.1%, la polul opus fiind cele din partidele cu San Marino (76% şi 75,1%).
De asemenea, am reuşit cel mai mic număr de pase, 258, având şi cel mai mic procent de pase corecte, 65.9%. România a avut doar 25 de pase corecte în treimea adversă de teren şi doar şase şuturi, niciunul pe spaţiul porţii.
România a avut şi 13 atingeri în careul advers, câştigând în total doar 38.1% dintre duelurile cu turcii.
