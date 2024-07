Gigi Becali l-a făcut praf pe Florin Niţă: "Șutul ăla îl apăram și eu. Nu mai spuneți că ne-a salvat. Să spunem adevărul" - Antena Sport

Gigi Becali l-a făcut praf pe Florin Niţă: "Șutul ăla îl apăram și eu. Nu mai spuneți că ne-a salvat. Să spunem adevărul" Florin Niţă, în timpul unui meci la EURO 2024 / Profimedia Images Gigi Becali l-a făcut praf pe Florin Niţă. Patronul FCSB-ului a susţinut că Niţă ar fi avut o singură paradă salvatoare pe parcursul Campionatului European, cu Slovacia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali consideră că Niţă a fost vinovat la primele două goluri ale olandezilor în meciul care a dus la eliminarea României de la EURO 2024. Gigi Becali l-a făcut praf pe Florin Niţă: „Șutul ăla îl apăram și eu. Nu mai spuneți că ne-a salvat. Să spunem adevărul” „Alții nu avem. Nici portarul, Niță, 1-0, golul lui Niță, e direct al lui. Golul lui Niță, și al doilea gol al lui Niță. Aia a fost a lui scoasă (n.r. cu Slovacia). Aia a fost singura scoasă pe reflexul lui. Spune lumea ‘Băi, ne-a salvat Niță’. E portar. Care minge a fost ceva greu? Că ne-a salvat Niță, că tralala… E bunicel, dar nu este extraordinar. Primul gol îl apăram și eu. Să spunem adevărul. Nu zic, dacă era slab, nu îl puneam la națională. Are momente bune, dar vezi? E câte un gol (n.r.: unde greşeşte)“, a spus Gigi Becali la fanatik.ro. Reclamă

Gigi Becali a anunţat înlocuitorul ideal pentru Edi Iordănescu la naţionala României: „L-aş pune în 3 secunde!”

Gigi Becali a anunţat înlocuitorul ideal pentru Edi Iordănescu la naţionala României. Patronul de la FCSB a venit cu o propunere surprinzătoare.

Gigi Becali a explicat şi de ce Edi Iordănescu ezită să semneze un nou contract cu Federaţia Română de fotbal. Selecţionerul a spus imediat după meciul cu Olanda că „familia are mai multă nevoie de el decât naţionala”. Gigi Becali a propus şi un înlocuitor surpriză: pe Ionuţ Badea.

„Crezi că Iordănescu nu cunoaște lotul ăsta? Ai văzut cum a spus el? A zis că mai mare nevoie are familia lui de el acum. Dacă stai să prelungești puțin discursul, dacă eu extrapolez, el zice: ‘Familia mea are nevoie de bani, familia mea ar vrea să plec să antrenez’. Nu cred că are ofertă de 5 milioane. Dacă avea ofertă de 5 milioane, pleca pe jos de acum. Dacă îi dă două milioane, pleacă să antreneze. Faci un contract pe doi-trei ani și sunt 5 milioane de euro. Gata, ți-ai rezolvat problema familiei.

Reclamă

Edi n-are probleme în familie. Are familie frumoasă, cuminte, nevastă, copii. Asta e singura problemă pe care trebuie să o rezolve el bărbătește, banii. Edi e acum pe val, nu? E vorba că de acum încolo va veni în jos. Noi nu avem echipă mare, iar eu sunt singurul care are curaj să spună asta. Nu avem valoare! Noi avem inimă să alergăm, să muncim. Cine vine la națională? Eu n-am de unde să știu. Antrenori liberi avem la ora asta. Eu l-aș pune pe omul ăsta, care e lângă voi. Eu îl pun pe Badea în trei secunde, dacă e după mine. Om deștept, om cuminte, om care cunoaște fotbal“, a spus Gigi Becali la digisport.ro. Gigi Becali a anunţat că Florinel Coman a plecat de la FCSB: „Ieri am semnat”! Suma e mai mare de 5 milioane de euro Gigi Becali a anunţat că Florinel Coman a plecat de la FCSB! Patronul de la FCSB a spus că suma e mai mare de 5 milioane de euro. Coman avea o clauză de reziliere de 5 milioane de euro. Gigi Becali a spus că suma reală de transfer este de 5.250.000 de euro. Coman va merge şi va face vizita medicală. Coman va juca la Al Gharafa, alături de Joselu, starul de la Real Madrid. „Două lucruri. Eu nu puteam să spun până acum ce nu știam sigur. Eu spuneam public ce știam. Nici eu nu eram sigur. Spuneam că oamenii vor să plătească clauza. Acum e sigur. Au zis că nu vor să plătească clauza, vor să facă contract de transfer, nu cu clauza. Ca dovadă că îl vor, am mai negociat și am mai luat încă 250.000. Deci, suma de transfer este de 5.250.000, act de transfer între noi și ei. Ieri am semnat actul de transfer. Am vorbit cu Florinel. A zis că se duce. N-a putut să discute cu ei, că le-a cerut Edi să se concentreze. Astăzi, am vorbit cu Florinel și a zis că între 15 și 20 se duce să facă vizita medicală și să semneze contractul. Totul este înțeles. Mai rămâne să facă vizita medicală. S-a încheiat“, a spus Gigi Becali la digisport.ro.