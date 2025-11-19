Gigi Becali și-a ales naționala favorită pentru barajul de World Cup 2026: „Lucescu a fost om norocos” - Antena Sport

Gigi Becali și-a ales naționala favorită pentru barajul de World Cup 2026. Patronul de la FCSB și-ar dori ca România să înfrunte Ucraina în martie, fiind convins că „tricolorii” se pot impune.
România se va afla în urna a patra la tragerea la sorți a barajului, care va fi joi, de la ora 14:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. „Tricolorii” se vor duela cu o națională din prima urnă, urnă în care se află Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca.
Gigi Becali și-a ales naționala favorită pentru barajul de World Cup 2026
Gigi Becali a amintit de victoria României cu Ucraina, scor 3-0, de la EURO 2024. Patronul roș-albaștrilor a declarat că Mircea Lucescu poate duce naționala la primul turneu final mondial după o pauză de 28 de ani.
„Eu vreau cu Ucraina. Da, că i-am mai bătut. O echipă pe care ai bătut-o cu 3-0, ai încrederea că o poţi bate cu 3-0. Şi ei tot la fel, să îşi ia revanşa, dar aşa gândesc eu. Dacă e să ne calificăm şi vrea Dumnezeu să ne calificăm, pot juca cu Danemarca şi cu Italia şi cu nu ştiu cine. Am înţeles că e mai uşor după ăsta.
Eu cred, nu ştiu, aşa e simţul meu, că deşi Lucescu a fost contestat, nici eu nu spun că a făcut foarte bine ce a făcut, dar dacă a avut atâtea succese în viaţa lui, oare chiar aşa la bătrâneţe nu îi va da un noroc să se califice? A fost un om norocos în viaţă şi poate califică echipa.
Când ajungi să ai strănepoţi, este cel mai mare noroc al vieţii. Îţi dai seama. Vom vedea”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
Urnele pentru tragerea la sorți a barajului de World Cup 2026
- Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
- Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia
- Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo
- Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord
În semifinală, România va întâlni una dintre echipele din urna 1 (Italia/Danemarca/Ucraina/Turcia) în deplasare. Dacă va învinge, naţionala noastră va juca finala împotriva câştigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 şi alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorţi. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorţi.
