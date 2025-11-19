Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026

Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026

Publicat: 19 noiembrie 2025, 20:55

Comentarii
Gică Craioveanu a numit marele câștig” de la națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026

Jucătorii naționalei României, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la echipa națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026. România a încheiat grupa pe locul trei, după Austria și Bosnia, urmând să dispute barajul din martie.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Tricolorii” își vor afla adversara din semifinala barajului joi, tragerea la sorți urmând să fie în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY de la ora 14:00. 

Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la națională 

Gică Craioveanu îl consideră pe Vlad Dragomir ca fiind „marele câștig” de la echipa națională. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului de 26 de ani de la Pafos și s-a declarat convins că jucătorul ar trebui să rămână în lotul „tricolorilor” și la baraj. 

„Cel mai mare câștig, sincer, e Vlad Dragomir. Cel mai mare câștig. (n.r. el ar trebui să rămână la echipă?) Fără discuție”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro. 

Vlad Dragomir a adunat cinci selecții la echipa națională, el fiind cotat la suma de două milioane de euro. Mijlocașul care evoluează cu Pafos în grupa de Champions League a fost debutat de Mircea Lucescu sub „tricolor”, în meciul tur cu San Marino. 

Reclamă
Reclamă

Ulterior, Vlad Dragomir a fost titular în amicalul cu Moldova, cât și în partidele cu Austria și Bosnia. În ultimul meci, victoria cu 7-1 cu San Marino, internaționalul român a evoluat doar o repriză. 

România, la barajul de World Cup 2026 

Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich. 

România se va afla în urna a patra, obţinând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25. 

Iarna, adusă în România de trei cicloane care s-au unit. Zăpadă de un metru şi risc de avalanşă la munteIarna, adusă în România de trei cicloane care s-au unit. Zăpadă de un metru şi risc de avalanşă la munte
Reclamă

Urnele pentru tragerea la sorţi vor fi următoarele (urnele 1-3 sunt stabilite în funcţie de clasamentul FIFA, în timp ce în urna 4 sunt câştigătoarele de grupă din Liga Naţiunilor care nu s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii): 

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina 
  • Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia 
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo 
  • Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord 

În semifinală, România va întâlni una dintre echipele din urna 1 (Italia/Danemarca/Ucraina/Turcia) în deplasare. Dacă va învinge, naţionala noastră va juca finala împotriva câştigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 şi alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorţi. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorţi. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Decizii de impunere, emise instant de ANAF. Datornicii, cu conturi blocate printr-o procedură fulger
Observator
Decizii de impunere, emise instant de ANAF. Datornicii, cu conturi blocate printr-o procedură fulger
Ce diferență de vârstă este între Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina, considerată numărul 1 în lotul de gimnastică al României
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este între Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina, considerată numărul 1 în lotul de gimnastică al României
22:02
Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce”
21:48
Gigi Becali și-a ales naționala favorită pentru barajul de World Cup 2026: „Lucescu a fost om norocos”
21:28
Cristina Neagu, aproape de revenirea la CSM Bucureşti? “Tigroaicele” au bătut palma cu un nou antrenor
21:10
VideoJurnal Antena Sport | Nici ploaia nu i-a alungat pe fanii României din Ploiești
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Ladislau Boloni, filmul unei legende
21:04
VideoJurnal Antena Sport | Ion Țiriac și-a mutat colecția de mașini
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 3 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 4 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 5 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor