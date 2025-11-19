Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026 - Antena Sport

Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la echipa națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026. România a încheiat grupa pe locul trei, după Austria și Bosnia, urmând să dispute barajul din martie.

„Tricolorii” își vor afla adversara din semifinala barajului joi, tragerea la sorți urmând să fie în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY de la ora 14:00.

Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la națională

Gică Craioveanu îl consideră pe Vlad Dragomir ca fiind „marele câștig” de la echipa națională. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului de 26 de ani de la Pafos și s-a declarat convins că jucătorul ar trebui să rămână în lotul „tricolorilor” și la baraj.

„Cel mai mare câștig, sincer, e Vlad Dragomir. Cel mai mare câștig. (n.r. el ar trebui să rămână la echipă?) Fără discuție”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro.

Vlad Dragomir a adunat cinci selecții la echipa națională, el fiind cotat la suma de două milioane de euro. Mijlocașul care evoluează cu Pafos în grupa de Champions League a fost debutat de Mircea Lucescu sub „tricolor”, în meciul tur cu San Marino.