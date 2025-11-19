Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026 - Antena Sport

Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la echipa națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026. România a încheiat grupa pe locul trei, după Austria și Bosnia, urmând să dispute barajul din martie.
„Tricolorii” își vor afla adversara din semifinala barajului joi, tragerea la sorți urmând să fie în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY de la ora 14:00.
Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la națională
Gică Craioveanu îl consideră pe Vlad Dragomir ca fiind „marele câștig” de la echipa națională. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului de 26 de ani de la Pafos și s-a declarat convins că jucătorul ar trebui să rămână în lotul „tricolorilor” și la baraj.
„Cel mai mare câștig, sincer, e Vlad Dragomir. Cel mai mare câștig. (n.r. el ar trebui să rămână la echipă?) Fără discuție”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro.
Vlad Dragomir a adunat cinci selecții la echipa națională, el fiind cotat la suma de două milioane de euro. Mijlocașul care evoluează cu Pafos în grupa de Champions League a fost debutat de Mircea Lucescu sub „tricolor”, în meciul tur cu San Marino.
Ulterior, Vlad Dragomir a fost titular în amicalul cu Moldova, cât și în partidele cu Austria și Bosnia. În ultimul meci, victoria cu 7-1 cu San Marino, internaționalul român a evoluat doar o repriză.
România, la barajul de World Cup 2026
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.
România se va afla în urna a patra, obţinând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25.
Urnele pentru tragerea la sorţi vor fi următoarele (urnele 1-3 sunt stabilite în funcţie de clasamentul FIFA, în timp ce în urna 4 sunt câştigătoarele de grupă din Liga Naţiunilor care nu s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii):
- Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
- Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia
- Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo
- Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord
În semifinală, România va întâlni una dintre echipele din urna 1 (Italia/Danemarca/Ucraina/Turcia) în deplasare. Dacă va învinge, naţionala noastră va juca finala împotriva câştigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 şi alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorţi. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorţi.
