Horaţiu Moldovan a dezvăluit cum a reacţionat Mircea Lucescu când a refuzat să vină la naţională: "A dovedit că are experiență!" - Antena Sport

Horaţiu Moldovan a făcut dezvăluiri despre momentul când i-a spus lui Mircea Lucescu că nu vine la naţională, pentru a rămâne la echipa de club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Horaţiu Moldovan a spus că selecţionerul României l-a înţeles în momentul în care a preferat să rămână la Sassuolo, echipă la care a fost împrumutat de Atletico Madrid.

Horaţiu Moldovan a dezvăluit discuţia cu Mircea Lucescu în momentul în care a refuzat naţionala

„Era mai greu, ar fi fost trei meciuri într-o săptămână. Am schimbat țara, tot. Cred că am luat o decizie inspirată când am vorbit atunci cu Mircea Lucescu, când n-am venit la națională. Eu i-am cerut sfatul lui Nea’ Mircea. A zis că e bine pentru toată lumea. S-a dovedit că are experiență.

Chiar m-a sunat când am fost accidentat. Voia să se bazeze pe serviciile mele. S-a informat în Italia, mi-a zis că sunt văzut bine„, a spus Horaţiu Moldovan la digisport.ro.

Cum l-au numit italienii pe Horațiu Moldovan, după ultima sa prestație în Serie B

Horațiu Moldovan a fost integralist în partida disputată de Sassuolo, în deplasare, împotriva echipei Reggiana, în etapa a 15-a din Serie B. Echipa internaționalului român în vârstă de 26 de ani s-a întors acasă cu victoria, cu 2-0.