Ianis Hagi revine în lotul României! Jucătorul lui Alanyaspor, pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Ianis Hagi, jucător transferat recent la Alanyaspor, a revenit în vederile selecționerului Mircea Lucescu. Fiul lui Gică Hagi se află pe lista preliminară cu 22 de stranieri pentru meciurile cu Moldova și Austria, din luna octombrie.
Partida cu Austria e pe 12 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
Ianis Hagi, pe lista preliminară pentru meciurile cu Moldova și Austria
La acțiunea precedentă, din luna septembrie, când România a jucat un meci amical cu Canada, pe Arena Națională, după care a jucat în Cipru, în preliminariile World Cup 2026, Ianis Hagi nu a fost convocat.
Internaționalul român de 26 de ani s-a despărțit de Rangers la finalul sezonului trecut, iar toată vara a fost fără echipă. În urmă cu câteva săptămâni, el s-a înțeles cu Alanyaspor din Turcia, echipă pentru care a și debutat.
Mircea Lucescu anunțase că nu îl va convoca pe Ianis Hagi la meciurile cu Canada și Cipru din cauza faptului că nu are echipă și că a ratat pregătirea de vară. Acum, lucrurile s-au schimbat pentru Ianis Hagi, care a revenit în vederile selecționerului României.
În weekend, Ianis Hagi a fost titular în meciul pe care Alanyaspor l-a disputat pe terenul celor de la Istanbul Basaksehir, încheiat la egalitate, scor 1-1. Titular în meciul de duminică, Hagi a fost înlocuit în minutul 65. El a primit nota 6,7 pentru prestația sa, fiind cel mai bun jucător de la Alanyaspor.
- 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.com
- 47 de selecții are Ianis Hagi la echipa națională, acolo unde a marcat 6 goluri și a oferit 7 pase de gol
