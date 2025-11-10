Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea meciului "de foc" cu Bosnia: "Trebuie să-i batem" - Antena Sport

Ianis Hagi a afirmat că o revanşă în partida cu Bosnia-Herţegovina în preliminariile Cupei Mondiale din 2026 este mult spus după înfrângerea de la Bucureşti, “tricolorii” fiind nevoiţi doar să câştige partida de la Zenica. Meciul se va juca sâmbătă, de la ora 21:45.
“Trebuie să ne câştigăm meciul cu Bosnia, revanşă e mult spus. Ei au venit acasă la noi, ne-au bătut, acum şi noi trebuie să mergem acasă la ei şi să-i batem. E clar că stadionul din Ploieşti ne-a adus noroc că am avut rezultate bune acolo sperăm ca şi de data asta, cu San Marino, să fie la fel”, a declarat Hagi, pentru FRF TV.
Ianis Hagi, mesaj de luptă înainte de Bosnia – România
“Pentru mine revenirea la echipa naţională a însemnat enorm, pentru că după accidentarea din vară, nu am putut să fiu alături de băieţi. A fost şi situaţia din vară care nu mi-a permis să fiu nici în septembrie. Îmi doream foarte mult să revin. Am fost tot timpul tipul de jucător care să fie alături de echipă şi să ajute. Pentru mine a ajuta echipa naţională înseamnă mai mult decât un gol sau o pasă de gol. Indiferent că se văd rezultatele sau nu, mereu vin cu gândul să îmi ajute echipa”, a completat acesta.
Jucătorul legitimat la formaţia Alanyaspor spune că s-a adaptat foarte bine în Turcia şi speră ca echipa sa să urce mai sus în clasamentul campionatului intern.
“Mă simt bine la Alanyaspor, mă simt în formă. Sunt fericit, cresc din punct de vedere al performanţei pe teren, chiar dacă locul în clasament nu reflectă cu totul ceea ce am făcut pe teren. Ar fi trebuit să fim mai sus. Creştem ca echipă şi eu cresc de la meci la meci. Îmi place din ce în ce mai mult campionatul Turciei. S-au făcut multe transferuri în această vară şi sperăm ca la sfârşitul sezonului să se reflecte şi în clasament performanţele pe care le avem pe teren. Stângul m-a ascultat destul de mult de când sunt în Turcia, acum sper că şi dreptul. Consider că presiunea este o binecuvântare, trebuie să o cauţi, să încerci să o găseşti, pentru că te face mai bun”, a mai spus Ianis Hagi.
România va juca sâmbătă 15 noiembrie (ora 21:45) contra Bosniei-Herţegovina, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, iar marţi 18 noiembrie (ora 21:45) va înfrunta reprezentativa San Marino, pe Stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti.
Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale, care se va vedea exclusiv în Universul Antena, va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.
Austria ocupă primul loc în grupă, cu 15 puncte, urmată de Bosnia-Herţegovina, 13 puncte, România, 10 puncte, Cipru, 8 puncte, San Marino, 0 puncte.
- “Simţiţi că e momentul unei revanşe cu Bosnia?” Răspunsul lui Mihăilă înaintea meciului crucial al naţionalei!
- Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan, filmare alături de fundaşul României
- “Tricolorii”, reunire în pas cu moda! Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la Mogoşoaia
- Deian Sorescu, impresionat de reuşita lui Ianis Hagi: “Un gol senzaţional”
- Săpunaru a auzit discursul lui Alex Dobre: “Dacă nu îţi doreşti să joci la naţională, nu îţi place fotbalul”