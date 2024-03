Ianis Hagi, văzut drept cel mai bun jucător al României în meciul cu Columbia! Notele primite de fiul "Regelui" - Antena Sport

”Hagi a revoluționat România”, a titrat elogios Marca în cronica meciului.

”Repriza a doua a început cu parada lui Moldovan la șutul lui Luis Diaz, dar cu dominarea României, cu un mare Hagi. După o acțiune care s-a încheiat cu șutul pe lângă poartă al lui Cordoba, câteva minute mai târziu, Hagi a făcut 3-1 și a avut ocazia de a face 3-2, dar mingea a trecut pe lângă bară. Ultimele minute au fost cu ocazii de ambele părți și un gol de la Tănase care a dus scorul la 3-2. Victorie pentru Columbia”, a relatat publicaţia spaniolă.

Ianis Hagi a fost lăudat şi de către selecţionerul României pentru evoluţia din meciul cu Columbia. Fiul lui Gică Hagi a schimbat complet soarta partidei atunci când a intrat pe teren. A marcat un gol, a pasat excelent pentru Drăguş, care putea înscrie şi el, şi a executat o lovitură liberă care putea aduce un nou gol pentru România.

Edi Iordănescu, încântat de Ianis Hagi după golul cu Columbia: „A transmis încredere şi personalitate! Merită să joace la club”

Edi Iordănescu a fost încântat de Ianis Hagi după golul cu Columbia. Hagi a intrat în a doua repriză şi a reuşit să marcheze primul gol al României. Pentru România a mai marcat şi Florin Tănase, în prelungirile partidei.

Edi Iordănescu e de părere că Ianis Hagi merită să joace mai mult şi la echipa de club. Selcţionerul României a analizat şi prestaţia echipei din meciul cu Columbia şi a spus că este mulţumit.

„A fost un test foarte util. Şi mi l-am dorit, aşa cum am spus şi înaintea jocului. Este o echipă completă. Are forţă, viteză, tehnică şi cultură tactică pentru că au jucători care joacă în Europa. E o forţă, nu întâmplător au câştigat împotriva Germaniei, Spaniei şi Braziliei. Asta am vrut, să ne chinuie puţin. Am primit răspunsuri la întrebările pe care le aveam. Am folosit aceste două jocuri din toate punctele de vedere ca nişte teste.

„Nici Brazilia, nici Spania şi nici Germania nu au tras pe poarta Columbiei mai mult de 3 ori”

Statistica ne-a spus că nici Brazilia, nici Spania şi nici Germania nu au tras pe poarta Columbiei mai mult de 3 ori. Noi am tras de 4 ori. Am primit gol foarte rapid, după o acţiune pe care trebuia să o finalizăm. Am primit gol repede şi ne-am pierdut un pic încrederea. În repriza a doua am încercat altceva. Banca a intrat foarte bine, am avut situaţii, puteam să mai marcăm. Una peste alta eu mă declar mulţumit.