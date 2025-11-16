”Visele noastre au fost spulberate” - Presa din Ungaria a reacționat, după eșecul dramatic de la Budapesta - Antena Sport

Închide meniul
”Visele noastre au fost spulberate” – Presa din Ungaria a reacționat, după eșecul dramatic de la Budapesta

Daniel Işvanca Publicat: 16 noiembrie 2025, 18:31

Cadru din Ungaria - Irlanda / Profimedia

Naționala de fotbal a Ungariei era pe punctul de a încheia grupa de preliminarii pe poziția a doua, loc care le garanta prezența la barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.

Speranțele maghiarilor au fost ruinate, după ce irlandezul Troy Parrott a întors rezultatul la Budapesta, reușita de 3-2 venind în ultimele momente ale partidei.

Troy Parrott a distrus speranțele magharilor de a merge la Mondial

Ungaria a jucat la Budapesta un meci decisiv pentru calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Cu peste 60.000 de oameni în tribune, aceștia au pierdut dramatic în fața Irlandei, asta deși au condus în două rânduri.

Troy Parrott a reușit o triplă de senzație în acest meci, iar reușita decisivă a venit în al șaselea minut de prelungire. Astfel, șansele Ungariei de a merge la Cupa Mondială au dispărut, în cel mai dramatic mod posibil.

Presa maghiară a reacționat imediat după eșecul suferit de echipa națională la Budapesta: „În minutul 96 a venit drama, visele noastre au fost spulberate”, au scris cei de la nemzetisport.hu.

„Echipa noastră a terminat pe locul trei în Grupa F, deci nu va fi în play-off, așa că va rata Cupa Mondială – pentru a zecea oară consecutiv”, a adăugat sursa citată.

